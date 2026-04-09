Enpara Bank "UN Global Compact" imzacısı oldu

Enpara Bank, "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi"ne (UN Global Compact) imza attı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Enpara Bank, Birleşmiş Milletler'in küresel sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact'e imza atarak, insan hakları, çevre, çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadeleyi kapsayan 10 evrensel ilkeye bağlılığını uluslararası ölçeğe taşıdı.

Şirket, "yüzde 100 kağıtsız bankacılık" vizyonu ve karbon nötr operasyonlarıyla çevresel ayak izini yönetmeye devam ediyor.

Toplumsal faydayı önceliklendiren şirket, ayrıca müşterileri adına desteklediği sosyal sorumluluk projeleri ve bağış süreçlerini dijitalleştiren "Kalpten Transfer" platformuyla finansal hizmetleri somut bir sosyal fayda aracına dönüştürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enpara Bank Marka Yönetimi, İş Birlikleri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Ayşegül Sınar, 165'ten fazla ülkede 25 bini aşkın şirket ve paydaşın yer aldığı UN Global Compact'in sunduğu deneyim paylaşımı, işbirliği ve iyi uygulama örneklerinin, şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını daha da ileriye taşıyacağına inandıklarını belirtti.

Sınar, söz konusu katılımın, sürdürülebilirlik yaklaşımlarının kurumsal yapısına daha güçlü şekilde entegre edilmesine katkı sağlayacağını düşündüklerini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri Enpara'nın kuruluşundan bu yana sahiplendiği ilkeler. UN Global Compact'e katılımımız kapsamında yapacağımız çalışmalarla uluslararası standartlara uyumlu uygulamalarımızı güçlendirmeyi ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'daki jet yakıtı krizi ABD enerji şirketlerine yaradı
Avrupa'daki jet yakıtı krizi ABD enerji şirketlerine yaradı
Bursa Büyükşehir başkanlığı el değiştiriyor meclis dağılımına bakın
Bursa Büyükşehir başkanlığı el değiştiriyor meclis dağılımına bakın
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın başlayacak
Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın başlayacak
Numan Kurtulmuş ara seçim iddialarına noktayı koydu: Anayasayı okumanızı tavsiye ederim
Numan Kurtulmuş ara seçim iddialarına noktayı koydu: Anayasayı okumanızı tavsiye ederim
Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 4,3 trilyon lirayı aştı
Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 4,3 trilyon lirayı aştı
MHP, belediye başkanlarını Antalya'da kampa alacak
MHP, belediye başkanlarını Antalya'da kampa alacak
Kuveyt Türk'ten bu yıl tarım sektörüne 100 milyar liralık fon hedefi
Kuveyt Türk'ten bu yıl tarım sektörüne 100 milyar liralık fon hedefi
Eşi ve kayınpederi tarafından 23 kez bıçakladı! Başak Arslan cinayetinde yeni detaylar
Eşi ve kayınpederi tarafından 23 kez bıçakladı! Başak Arslan cinayetinde yeni detaylar
Resmi Gazete'de çıkan ücretsiz APP plaka kararı! Buna bakmadan işlem yapmayın
Resmi Gazete'de çıkan ücretsiz APP plaka kararı! Buna bakmadan işlem yapmayın
C130 uçağı neden düştü? Ön rapor çıktı, çok çarpıcı yeni detaylar
C130 uçağı neden düştü? Ön rapor çıktı, çok çarpıcı yeni detaylar
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Dubai Basketbol ile karşılaşacak
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın deplasmanda Dubai Basketbol ile karşılaşacak
Gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama