Eşi ve kayınpederi tarafından 23 kez bıçakladı! Başak Arslan cinayetinde yeni detaylar

Ankara’da boşanma aşamasındaki eş ve kayınpeder tarafından işlenen kadın cinayeti, tüm yönleriyle dehşeti ortaya koydu. 46 yaşındaki Başak Gürkan Arslan, mal paylaşımı tartışması nedeniyle evine gelen eşi ve kayınpederi tarafından öldürüldü. Kamera kayıtlarına yansıyan olayda önce darbedilen ve saçından sürüklenen Arslan, ardından kayınpederi tarafından 23 bıçak darbesiyle katledildi.

Akıllara durgunluk veren olay Ankara'da yaşandı. Başak Gürkan Arslan (46) 9 Eylül 2025’te Ankara’da boşanma aşamasında olduğu eşi Barış Arslan (44) ve kayınpederi Kudret Arslan tarafından öldürüldü.

5 yıldır evli olan Arslan çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Çiftin arasında ortak konutları konusunda mal paylaşımı tartışması yaşandı. Cinayetin işlendiği gün Barış ve babası Kudret Arslan, Başak Gürkan Arslan’ın evine gitti.

YUMRUK ATTI, SAÇINDAN SÜRÜKLEDİ

Dosyaya da giren kamera kayıtlarına göre, Kudret Arslan, Başak’a yumruk atarak yere düşürdü. Bu esnada koca Barış Arslan, Başak’ın saçından tutarak dışarıya sürükledi.

BOĞAZINI KESTİ...

Kudret Arslan, mutfaktan bıçak alarak Başak’ın sırtına oturdu ve kadının boğazını kesti. Bu esnada olay yerinde olan ve dedesi ve annesi arasında kalan beş yaşındaki D.A. annesinin katledilişini yakın mesafeden seyretti.

23 BIÇAK DARBESİ...

Kudret Arslan, iki dakika içinde 23 bıçak darbesiyle Başak’ı katletti. Barış Arslan hiçbir müdahalede bulunmayarak cinayeti seyretti.

"NAMUSUMUZU TEMİZLEDİK"

Barış ve Kudret Arslan tutuklanırken savcılık ifadelerinde Başak’ın eşini aldattığını öne sürerek, “namuslarını temizlediklerini” ve “pişman” olduklarını iddia ettiler. Gürkan ailesinin avukatı Hüseyin Öztürk baba-oğlun “namusu” kullanarak cezalarında indirim almaya çalıştığını belirterek, “Kadın cinayetlerinin namus gibi yakıştırmalarla yumuşatılmasına müsaade edilmemelidir” dedi.

Başak’ın kız kardeşi Yaprak Gürkan Nar ise “Başak, evliliği boyunca hem psikolojik hem de fiziksel şiddet gördü. Beş yaşındaki çocuğa ömrü boyunca unutamayacağı travma bıraktılar. Kardeşime o evi bırakmak istemediler, cinayet bu nedenle işlendi. Adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyoruz. İlk duruşma 3 Haziran’da, desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.