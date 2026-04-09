Numan Kurtulmuş ara seçim iddialarına noktayı koydu: Anayasayı okumanızı tavsiye ederim

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ara seçim ve erken seçim tartışmalarına noktayı koydu. Kurtulmuş, seçimlerin hangi şartlarda yapılacağının anayasa ve iç tüzükte açıkça düzenlendiğini belirterek, ara seçim kararının yalnızca Meclis Genel Kurulu tarafından alınabileceğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin ara seçim çağrısıyla ilgili yöneltilen soruya, "Anayasa ve iç tüzüğe göre bu konudaki karar alma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur. Ama buna karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'dur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bu konuda en küçük inisiyatif bırakılmamıştır. Bunu diyen arkadaşların anayasayı ve iç tüzüğü okumalarını tavsiye ederim" dedi.

Kurtulmuş'tan ara seçim değerlendirmesi geldi:

"Erken seçim tartışması ya da ara seçim tartışmasına gelince kimin hangi kurallar içerisinde hareket edeceği bellidir hangi şartlar altında seçime gidileceği çok nettir.

KARAR ALMA YETKİSİ MECLİS'TEDİR

Hangi şartlar altında milletvekili istifalarının kabul edileceği çok açıktır burada anayasa ve iç tüzük çerçevesinde baktığımızda görev karar alma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir.

SEÇİM KURALLARI AÇIKTIR

82 anayasası çerçevesinde sadece 2 kez ara seçim kararı alındı.Demokrasinin en önemli özelliği her şeyin açık olmasıdır kuralların açık olmasıdır. Seçim kuralları açıktır hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde açıktır.

Seçimin nasıl yapılacağı anayasada ve iç tüzükte bellidir o şartlar yerine geldiği taktirde ara seçim olur ama buna karar verecek olan yer Meclis Genel Kurulu'dur, Genel Kurul'un böyle bir karar alması şarttır.

ANAYASA OKUMANIZI ÖNERİRİM

Meclis Başkanlığı’na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır bunu diyen arkadaşlara anayasa ve iç tüzük okumalarını öneririm.

SÜREÇTE YASAL ADIMLAR

Yasal dün düzenlemelerin yapılması için kritik eşik tanımlandı.Silahların bırakılması ile ilgili devletin güvenlik birimlerine tespit süreci dolayısıyla her şey kendi istikametinde yürüyor. Bu konuda evet acele etmemiz lazım. İşlerimizi heyecanla plansız bir şekilde yapmamız gerekmiyor.

Karar alınmıştır yol haritası ortaya çıkmıştır, bundan sonra hangi adımların atılacağı ile ilgili olarak sorumluluk Meclis'te gruba bulunan siyasi partilerdedir. Partilerin kendi görüşlerini olgunlaştıması sonunda öyle arzu ederiz ki partilerin ortak mutabakatıyla komisyonda olduğu gibi bir yasal düzenleme teklifinin Meclis Genel Kurulu'na gelmesi temin edilmelidir

Melis Başkanlığı olarak bu konuda kolaylaştırıcı yol açıcı şekilde rolümüzü oynarız, ama şu anda sorumluluk siyasi parti gruplarının üzerindedir.Gönlümüz arzu eder ki bu iş en kısa sürede tamamlansın. Silahların bırakılma sürecin hızlandırılması en temel beklentimizdir.