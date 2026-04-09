BIST 13.579
DOLAR 44,59
EURO 52,09
ALTIN 6.771,39
HABER /  GÜNCEL

Gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda aralarında ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun da yer aldığı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Abone ol

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

Şu anda Avustralya'da olduğunu belirten ünlü şef, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum.

Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım."

ÖNCEKİ HABERLER
