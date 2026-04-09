Asensio'dan kahreden haber! Taraftar bu haberi duyunca...

Dizindeki ödem geçmediği için MR’ı bile çekilemeyen Asensio’nun, Rizespor maçına da yetişmesinin zorlaştığı ve dönüş sürecinin uzadığı iddia edildi.

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio’dan beklenen gelişme gelmedi. Yıldız futbolcunun durumu endişe yaratıyor.

MR SÜRECİ BİLE BAŞLAYAMADI

Dizine aldığı darbe sonrası sakatlanan Asensio’nun MR’ı için ödemin inmesi bekleniyordu. Ancak son bilgilere göre dizindeki şişlik henüz geçmedi ve bu nedenle MR çekimi gerçekleştirilemedi.

RİZESPOR MAÇI DA RİSKE GİRDİ

Sabah’ın haberine göre sürecin uzamasıyla birlikte Asensio’nun sadece Kayserispor değil, Çaykur Rizespor maçına da yetişmesinin zorlaştığı ifade edildi.

ENDİŞE ARTIYOR

Sakatlığın boyutuna dair net bir tablo henüz oluşmazken, yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKMIŞTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Asensio, 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak takımın en etkili isimlerinden biri olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Dünya devleri peşine düşmüştü! Bonservis bedeli belli oldu
Dünya devleri peşine düşmüştü! Bonservis bedeli belli oldu
Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi gözaltına alındı
Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi gözaltına alındı
Hizbullah Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve bir askeri aracı hedef aldı
Hizbullah Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve bir askeri aracı hedef aldı
Kooperatif soruşturmasında yeni operasyon: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı
Kooperatif soruşturmasında yeni operasyon: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı
Zincir marketlerin gerçek fiyatları ifşa oldu! Biber, domates, patlıcanın asıl fiyatına bakın
Zincir marketlerin gerçek fiyatları ifşa oldu! Biber, domates, patlıcanın asıl fiyatına bakın
10 bin polisin mezuniyeti öne çekildi! Haziranda mezun olacaklar
10 bin polisin mezuniyeti öne çekildi! Haziranda mezun olacaklar
Bekçi alım şartları değişti! İşte yeni başvuru şartları
Bekçi alım şartları değişti! İşte yeni başvuru şartları
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları
Dolar ve Euro'da günün ilk rakamları
THY'nin yolcu sayısı mart ayında 7,2 milyona çıktı
THY'nin yolcu sayısı mart ayında 7,2 milyona çıktı
Lübnan’da ulusal yas ilan edildi
Lübnan’da ulusal yas ilan edildi
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı
Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Yanlışınızdan geri dönün!
Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Yanlışınızdan geri dönün!