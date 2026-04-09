Zincir marketlerin gerçek fiyatları ifşa oldu! Biber, domates, patlıcanın asıl fiyatına bakın

Ticaret Bakanlığı, zincir marketlerde sebze ve meyve ürünlerinde maliyetin kat kat üzerinde fiyat artışı yapıldığını tespit etti. Zincir marketlerin çarliston biberi 45 TL'den aldığı, satışa ise 249 liradan koyduğu ortaya çıktı. Ankara, Antalya ve İzmir’de yapılan incelemelerde de korkunç fiyat farkları çıktı. Bakanlık tamamını ifşa etti.

Ticaret Bakanlığı zincir marketleri denetledi ortaya çıkan tablo korkunç oldu. Halden ucuza alınan meyve ve sebzenin 5 -6 katına satıldığı belirlendi. 40-50'liraya alınan biber 300 liranın üstünde bir fiyatla satılırken, domates, patlıcan, lahana, elma dahil bütün gıdalarda inanılmaz fiyat farkları ortaya çıktı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "06 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde marketlerin meyve ve sebze reyonlarında satışa sunulan ürünlere ilişkin fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir." denilerek rakamlar verildi.

ASIL FİYATLARA BAKIN

Bakanlığın denetimlerine göre fahiş fiyata satılan ürünlerle ilgili tespitler şöyle:

-"Çarliston biber ürününün market tarafından 42,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 249,67 TL’den sunulduğu;



-Pancar ürününün market tarafından 15,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 79,95 TL’den sunulduğu;



-Dolmalık biber ürününün market tarafından 63,33 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 249,67 TL’den sunulduğu;



-Maydanoz ürününün market tarafından 5,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 19,95 TL’den sunulduğu tespit edilmiştir."

35 LİRALIK DOMATESE 119 LİRA ETİKET!

Ticaret bakanlığı denetimleri sonucunda bir diğer zincir marketteki fahiş fiyatlar da listelendi. 7 Nisan 2026 tarihinde yapılan denetimin sonuçları da şöyle:

Yapılan incelemelerde;

-Zencefil ürününün market tarafından 53,50 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 196,00 TL’den sunulduğu,

-Kırmızı biber ürününün market tarafından 75,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 286,33 TL’den sunulduğu,

-Göbek marul ürününün market tarafından 35,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 119,50 TL’den sunulduğu,

-Salkım domates ürününün market tarafından 50,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 149,95 TL’den sunulduğu,

-Beyaz lahana ürününün market tarafından 8,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 24,95 TL’den sunulduğu,

-Kokteyl domates ürününün market tarafından 72,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 219,00 TL’den sunulduğu tespit edilmiştir.

Açıklamada, “Ayrıca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 11 farklı ticaret unvanına sahip zincir markete ait toplam 72 şubede, çok sayıda sebze ve meyve ürününe ilişkin alış ve satış fiyatları karşılaştırılmış; yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili ürünlerde fahiş fiyat artışı yapıldığı kanaatine varılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir.” İfadeleriyle söz konusu usulsüzlük hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

ANTALYA VE İZMİR'DEKİ DENETİMİN SONUCU

Bakanlık tarafından diğer bir inceleme de Antalya ve İzmir'de gerçekleştirildi. Antalya'da gerçekleştirilen incelemeler hakkında yapılan açıklamada fahiş fiyat listesi şöyle:

-Lahana ürününün15,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 38,00 TL’den sunulduğu;

-Patlıcan ürününün 35,00 TL’den satın alındığı, tüketiciye 67,00 TL’den sunulduğu;

-Taze fasulye ürününün 160,00 TL’den satın alındığı, tüketiciye 300,00 TL’den sunulduğu;

-Havuç ürününün, 35,00 TL’den satın alındığı, tüketiciye 65,00 TL’den sunulduğu;

-Kabak ürününün 35,00 TL’den satın alındığı, tüketiciye 79,90 TL’den sunulduğu;

-Elma ürününün, 55,00 TL’den satın alındığı, tüketiciye 135,00 TL’den sunulduğu;

-Domates ürününün, 55,00 TL’den satın alındığı, tüketiciye 135,00 TL’den sunulduğu;



17 liralık biber 199 TL'ye çıkmış

-Biber ürününün, 17,00 TL’den satın alındığı, hal dışı tüccar tarafından başka bir hal içi tüccara 40,00 TL’ye satıldığı, hal içi tüccar tarafından 174,00 TL’ye firmaya satıldığı, söz konusu ürünün tüketiciye 199,00 TL’den sunulduğu belirlendi.



-Mandalina ürününün, Adana’da faaliyet gösteren ihracatçı tarafından 20,00 TL’den satın alındığı, hal içi tüccara 35,00 TL’ye satıldığı, hal içi tüccar tarafından 44,00 TL’ye firmaya satıldığı, söz konusu ürünün tüketiciye 69,95 TL’den sunulduğu tespit edilmiştir.

HALDE UCUZ MARKETTE FAHİŞ

Bakanlık tarafından İzmir'de gerçekleştirilen incelemeler hakkında ise şu bilgi verildi:

*Patates ürününün, İzmir ili Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren hal içi tüccardan 5,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 28,99 TL’den sunulduğu,

*Sivri biber ürününün, Antalya ili Serik ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 50,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 249,99 TL’den sunulduğu,

*Limon ürününün, Muğla ili Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 18,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 129,95 TL’den sunulduğu,

*Ayva ürününün, İran’dan ithal edilerek İzmir’de faaliyet gösteren hal içi tüccardan 30,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 225,00 TL’den sunulduğu,

*Çarliston biber ürününün, Antalya ili Finike ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 48,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 199,00 TL’den sunulduğu,

50 LİRALIK BİBER 389 TL OLDU

*Sivri biber ürününün, Antalya ili Elmalı ilçesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 50,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 389,95 TL’den sunulduğu,

*Golden elma ürününün, Balıkesir ili Gönen ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 30,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 99,99 TL’den sunulduğu tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen işletmeler tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilmiş olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir.