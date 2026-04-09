Lübnan’da ulusal yas ilan edildi

İsrail’in Lübnan genelinde düzenlediği şiddetli hava operasyonlarında 200’den fazla sivilin hayatını kaybetmesi üzerine Lübnan Hükümeti bir günlük ulusal yas ilan etti. ABD ve İran arasındaki ateşkesin dışında tutulan Lübnan hattında askeri hareketlilik sürerken, Başbakan Nevaf Selam uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Abone ol

Orta Doğu’da 28 Şubat’tan bu yana devam eden çok uluslu çatışma süreci, Washington ve Tahran arasında varılan mutabakatla bir nefes alsa da, Lübnan bu "sükunet halkasının" dışında kaldı. İsrail ordusunun Hizbullah hedeflerine yönelik başlattığı son hava saldırıları, savaşın en kanlı günlerinden birinin yaşanmasına neden oldu.

AĞIR BİLANÇO: SAĞLIK SİSTEMİ ALARMDA

Lübnan makamlarından yapılan resmi açıklamalara göre, son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde:

200’den fazla kişi yaşamını yitirdi. 1000’i aşkın kişi yaralanırken, ülke genelindeki hastanelerin kapasitelerinin sınırına dayandığı bildirildi.

Perşembe günü için ilan edilen ulusal yas kapsamında kamu kurumları kapatıldı ve ülke genelinde bayraklar yarıya indirildi.

"LÜBNAN ATEŞKES KAPSAMI DIŞINDA" TARTIŞMASI

Cumhuriyet'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Nisan itibarıyla İran ile ateşkes sağlandığını duyurmasına rağmen, İsrail yönetimi Lübnan cephesini bu uzlaşmanın bir parçası olarak görmediğini açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah’ın askeri kapasitesini hedef alan "en büyük koordineli saldırı" dalgasının icra edildiğini doğrularken, Lübnan Hükümeti bu durumu "diplomatik bir kör nokta" olarak nitelendiriyor.

BAŞBAKAN SELAM’DAN DİPLOMATİK SEFERBERLİK

Lübnan Başbakanı Nevaf Selam’ın ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların durdurulması amacıyla bölgesel ve küresel aktörlerle yürütülen temasların en üst seviyeye çıkarıldığı vurgulandı. Açıklamada, “Lübnan’ın tüm siyasi ve diplomatik imkânları, bu yıkımı sonlandırmak için seferber edilmiştir” denilerek, ateşkesin bölgesel bütünlüğünün sağlanması gerektiği hatırlatıldı.