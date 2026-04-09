BM görevlisi Lübnan'da yaşadığı dehşeti anlattı: Size o anı tarif edemem
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği hava saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti. UNFPA Arap Devletleri Bölge Direktörü Laila Baker, içinde bulunduğu araca şarapnel parçalarının isabet ettiğini belirterek, "Size o anın ne kadar korkutucu olduğunu kelimelerle tarif edemem." dedi.
İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor. Lübnan resmi ajansı NNA’nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinden bu yana güneydeki Zerariye, Abbasiye, Habbuş, Cebşit, Deyr Zehrani, Düveyr, Kefra, Cumeycime, Safad Battih, Mecdel Silm ve Deyr Antar beldelerini hedef aldı.
Abbasiye'deki saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi. Zerariye'de bir binanın hava saldırısıyla hedef alınması sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 10 kişinin yaşamanı yitirdiği belirtildi.
Son saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti. Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in düzenlediği eş zamanlı son saldırılarda 254 kişinin hayatını kaybettiğini, 1165 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
UNFPA Arap Devletleri Bölge Direktörü Laila Baker,Lübnan'da yaşanan insani krizi anlattı. "Karşı karşıya olunan risk, yalnızca insani bir çöküş ihtimali değil; birliğe en çok ihtiyaç duyulan bu dönemde, parçalanmışlığın yeniden baş göstermesidir." diyen Baker, bölgede kalıcı bir barışa duyulan ihtiyaca dikkati çekti.