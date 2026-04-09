BIST 13.579
DOLAR 44,59
EURO 52,09
ALTIN 6.771,39
DÜNYA

Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Yanlışınızdan geri dönün!

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamalarına ilişkin tepki gösterdi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın Batı Trakya Türk azınlığının müftülüklerine yönelik uygulamalarına ilişkin, “Yunan makamlarını Batı Trakya Türk azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz” açıklamasını yaptı.

"YUNANİSTAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ HİÇE SAYIYOR"

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığının seçtiği Müftüleri tanımayarak, Azınlığın Lozan Barış Antlaşması’yla teminat altına alınan hak ve özgürlüklerini hiçe saymayı ısrarla sürdürmektedir. Geçtiğimiz aylarda Dimetoka'da, Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcileriyle ve kurumlarıyla istişare edilmeden, ‘seçim’ kisvesi altında dayatılan ‘tayinli Müftü’ belirleme süreci, şimdi Rodop ve İskeçe illerinde de uygulanmaya çalışılmaktadır.

Söz konusu uygulamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu vesileyle, Yunanistan’ın, ülkesindeki resmi bir azınlığın seçilmiş dini liderlerini tanımadığını bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getiriyoruz. Yunanistan’ın soydaşlarımıza yönelik baskıcı uygulamalarını sonlandırmasının ikili ilişkilerimizi de olumlu etkileyeceğini vurguluyor, Yunan makamlarını Batı Trakya Türk Azınlığı konusunda ısrarla yürümekte oldukları yanlış yoldan geri dönmeye çağırıyoruz. Türkiye, ahdi yükümlülüklerini de gözeterek, Yunanistan’daki Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının korunmasını yakından takip etmeyi sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

