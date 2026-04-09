Trump'tan beyin yakan açıklama: 'Ordu bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın varılan anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu. "Nükleer silah olmayacak ve Hürmüz Boğazı açık, güvenli olacak" diyen Tump, İran'a saldırıların daha güçlü şekilde devam edeceğini bildirdi. Öte yandan Trump yaptığı fetih açıklaması ile de dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmaya varılan ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ateşkes şartları hakkında konuşan Trump "Nükleer silah olmayacak ve Hürmüz Boğazı açık olacak" ifadelerini kullandı. İran'a gözdağı veren ABD Başkanı herhangi bir nedenle bu anlaşma kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilmezse yeniden saldırırız mesajı verdi.

Trump'tan sabah saatlerinde akılalmaz açıklama! 

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada, nükleer silah olmayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını belirtti.

Trump, anlaşma şartlarının tam olarak yerine getirilene kadar ABD güçlerinin İran ve çevresinde kalacağını ifade etti.
Anlaşmaya uyulmaması halinde daha önce görülmemiş büyüklükte yeni saldırıların olacağını uyardı. Trump, İran'ın anlaşmaya uyması gerektiğini ve nükleer silahların olmayacağını yineledi.

ABD ordusunun yeni bir operasyon için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

"ABD İRAN VE ÇEVRESİNDE KALACAK"

ABD güçlerinin varılan anlaşmanın hükümleri tam olarak uygulanana kadar bölgede kalacağının altını çizen Trump, "Zaten büyük ölçüde zayıflatılan düşmanın ölümcül bir şekilde imha edilmesi için gerekli olan ek mühimmat, silah ve malzemelerle donatılan tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli, varılan gerçek anlaşmanın hükümleri tam olarak yerine getirilene kadar İran ve çevresinde kalacak" dedi.

"ANLAŞMAYA UYULMAZSA, YENİDEN ATEŞ BAŞLAYACAK"

Anlaşmaya uyulmaması halinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlayacağını vurgulayan Trump, "Herhangi bir nedenle bu anlaşma kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilmezse, ki bu pek muhtemel değil, o zaman yeniden ateş başlayacak ve bu, daha önce kimsenin görmediği kadar büyük, daha iyi ve daha güçlü olacak" uyarısında bulundu. İran'ın üzerinde mutabık kalınan anlaşmaya uyması gerektiğini yineleyen Trump, "Uzun zaman önce üzerinde anlaşıldı. Ve aksini iddia eden tüm asılsız söylemlere rağmen, nükleer silah olmayacak ve Hürmüz Boğazı açık, güvenli olacak" dedi. ABD ordusunun İran'a yönelik muhtemel bir yeni operasyon için hazırlıklarını sürdürdüğünü hatırlatan Trump, "Bu arada, muhteşem ordumuz silah depoluyor ve dinleniyor; aslında bir sonraki fethini sabırsızlıkla bekliyor. Amerika geri döndü!" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Donald Trump'tan tehdit! Ateşkese uymaması halinde...
ABD Başkanı Donald Trump'tan tehdit! Ateşkese uymaması halinde...
İran'dan kritik ateşkes mesajı: Ateşkesin anahtarı Türkiye mi olacak?
İran'dan kritik ateşkes mesajı: Ateşkesin anahtarı Türkiye mi olacak?
Ünlülere yeni operasyon! Somer Sivrioğlu, Sinem Ünsal ve Burak Deniz gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! Somer Sivrioğlu, Sinem Ünsal ve Burak Deniz gözaltına alındı
Hürmüz Boğazı için İran'dan yeni rota! "Kapatacağız" demişti ama...
Hürmüz Boğazı için İran'dan yeni rota! "Kapatacağız" demişti ama...
Sağlıkta yeni dönem: Aile hekimliği kurallar değişti, yeni sistem
Sağlıkta yeni dönem: Aile hekimliği kurallar değişti, yeni sistem
Geçmeyen topuk dikenine Medipol'den yeni yöntemle son
Geçmeyen topuk dikenine Medipol'den yeni yöntemle son
Şamil Tayyar'dan Özgür Özel'e kötü haber: Mutlak butlan kesin çıkıyor kulisi geldi
Şamil Tayyar'dan Özgür Özel'e kötü haber: Mutlak butlan kesin çıkıyor kulisi geldi
Shane Larkin geri döndü Anadolu Efes uzatmada kazandı
Shane Larkin geri döndü Anadolu Efes uzatmada kazandı
Türk Telekom Eurocup yarı finalinde elendi
Türk Telekom Eurocup yarı finalinde elendi
Mescid-i Aksa 41 gün sonra ibadete açıldı Filistinliler cami avlusunda şükür secdesine kapandı
Mescid-i Aksa 41 gün sonra ibadete açıldı Filistinliler cami avlusunda şükür secdesine kapandı
Barcelona ve Liverpool şampiyonlar ligi çeyrek final ilk maçında yıkıldı
Barcelona ve Liverpool şampiyonlar ligi çeyrek final ilk maçında yıkıldı
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu