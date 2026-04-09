Hürmüz Boğazı için İran'dan yeni rota! "Kapatacağız" demişti ama...

İran, kapatılacağını açıkladığı Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilere mayınlara karşı alternatif rota açıkladı.

Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş planlayan gemilerin, olası deniz mayınları riski nedeniyle İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon sağlamalarını istedi. Deniz emniyetinin sağlanması için alternatif güzergahlar belirlendi.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu, Hürmüz Boğazı'nda denizcilik emniyetini sağlamak ve mayın temasını önlemek için alternatif güzergahların kullanılmasını duyurdu.

Hürmüz Boğazı için belirlenen giriş rotası Umman Denizi'nden kuzeye Larek Adası civarından geçip Basra Körfezi'ne, çıkış rotası ise Basra Körfezi'nden Larek Adası'nın güneyinden geçip Umman Denizi'ne yönelik olarak açıklandı.

Fars Haber Ajansı, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını bildirmişti.

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından bölgede dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda İran’dan, kapatıldığı söylenen Hürmüz Boğazı’na ilişkin yeni bir adım geldi.

İran devlet televizyonu, Limanlar ve Denizcilik Kurumu tarafından Basra Körfezi'nde geçiş bekleyen gemilere ilişkin yapılan duyuruyu yayımladı.

Duyuruda, "Denizcilik emniyetinin sağlanması ve olası deniz mayınlarıyla temasın önlenmesi amacıyla, Hürmüz Boğazı'nda İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile koordinasyon sağlanarak, ikinci bir duyuruya kadar aşağıda belirtilen alternatif güzergahların, ekli haritaya uygun şekilde kullanılması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

BOĞAZA GİRİŞ VE ÇIKIŞ ROTA İLE ANLATILDI

Boğaza giriş ve çıkış rotası harita eşliğinde anlatıldı. Giriş rotası, Umman Denizi'nden kuzeye doğru ilerleyerek Larek Adası civarından geçiş ve ardından Basra Körfezi yönünde devam edilmesi olarak belirtilirken, çıkış rotası, Basra Körfezi'nden başlayarak Larek Adası'nın güneyinden geçiş ve ardından Umman Denizi yönünde devam edilmesi olarak bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KAPATILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansının haberinde, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından gemilerin geçişine açılacağı açıklanan Hürmüz Boğazı'nın, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle kapatıldığı ifade edilmişti.

Tesnim Haber Ajansı, ateşkes döneminde İran Silahlı Kuvvetlerinin izni olmadan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin mümkün olmayacağını, hala birçok geminin çıkamadığı bölgede kaldığını duyurmuştu.