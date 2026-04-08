Bahreyn 40 günün ardından hava sahasını uçuşlara açtı

Bahreyn, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından 40 gündür kapalı olan hava sahasını yeniden uçuşlara açtığını duyurdu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık İşleri Dairesi, geçici olarak kapatılan ülke hava sahasının yeniden uçuşlara açıldığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu kararın bölgede yaşanan gelişmeler doğrultusunda alınan ihtiyati tedbirlerin sona ermesi kapsamında verildiği belirtildi.

Hava trafiğinin en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarına uygun şekilde sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, ilgili kurumlarla koordinasyonun devam ettiği ve uçuş güvenliği ile yolcuların korunmasının öncelik olmaya devam edeceği kaydedildi.

Bahreyn, ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurmuştu.