Bahreyn 40 günün ardından hava sahasını uçuşlara açtı

Bahreyn, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin ardından 40 gündür kapalı olan hava sahasını yeniden uçuşlara açtığını duyurdu.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık İşleri Dairesi, geçici olarak kapatılan ülke hava sahasının yeniden uçuşlara açıldığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu kararın bölgede yaşanan gelişmeler doğrultusunda alınan ihtiyati tedbirlerin sona ermesi kapsamında verildiği belirtildi.

Hava trafiğinin en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarına uygun şekilde sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, ilgili kurumlarla koordinasyonun devam ettiği ve uçuş güvenliği ile yolcuların korunmasının öncelik olmaya devam edeceği kaydedildi.

Bahreyn, ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı...
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı...
TRT Genel Müdürü Sobacı tabii orijinal dizisi Gassal'ın yeni sezonunu duyurdu
TRT Genel Müdürü Sobacı tabii orijinal dizisi Gassal'ın yeni sezonunu duyurdu
Zincir marketlere fahiş fiyat denetimi! Hepsi tespit edildi: 4-5 katına satmışlar...
Zincir marketlere fahiş fiyat denetimi! Hepsi tespit edildi: 4-5 katına satmışlar...
İran Meclis Başkanı: ABD 10 maddelik planın 3 maddesi fiilen ihlal etti
İran Meclis Başkanı: ABD 10 maddelik planın 3 maddesi fiilen ihlal etti
Galatasaray, CEV Kupası'nın sahibi oldu
Galatasaray, CEV Kupası'nın sahibi oldu
Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü
Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü
Eşini darp eden sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak
Eşini darp eden sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran her türlü saldırıya karşılık verecektir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran her türlü saldırıya karşılık verecektir
Beyza Saray: Müzakerelerin ilk turu Cumartesi günü yapılacak
Beyza Saray: Müzakerelerin ilk turu Cumartesi günü yapılacak
Terör örgütü DEAŞ'a 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü! Şahbaz Şerif'ten Erdoğan'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü! Şahbaz Şerif'ten Erdoğan'a teşekkür