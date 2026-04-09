Stoilov’dan maç sonrası çarpıcı açıklama: Bu kadar kaçırırsanız...

Trendyol Süper Lig erteleme maçında Göztepe, sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk yarıda baskı altında kaldıklarını, ikinci yarıda ise daha iyi oynadıklarını ancak kaçan goller ve duran top hatalarının sonucu belirlediğini söyledi. Stoilov, yapılan hataların pahalıya mal olduğunu vurguladı.

Trendyol Süper Lig 27.hafta erteleme maçında Göztepe sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, yayıncı kuruluş BeIN Sports’a değerlendirmelerde bulundu.

"BU KADAR KAÇIRIRSANIZ, DURAN TOPLARDA İKİ GOL YERSENİZ KAZANAMAZSINIZ"

"İlk yarıda çok baskı altındaydık” diyen Stoilov, “Kesinlikle istediğimiz oyunu sergileyemedik. Rakibe fazla saygı gösterdik. İkinci yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıttık, gerçek futbolumuza döndük. Devre arasında oyuncularıma kendi tarzımıza dönmek olduğunu söyledim. İlk yarıda kolay 2 hata yaptık. İkinci yarıda pozisyonlar yakaladık, gol bulduk. İnanılmaz kaçan goller var. Bu kadar çok kaçırırsanız ve duran toplarda iki gol yerseniz hatalı şekilde, Galatasaray'a karşı kazanamazsınız. İlk yarı ile ikinci yarı arasındaki fark buydu. Gerçek futbolumuza ikinci yarıda döndük. Duran top hataları normal değil. Pahalıya patladı” diye konuştu