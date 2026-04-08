Zincir marketlere fahiş fiyat denetimi! Hepsi tespit edildi: 4-5 katına satmışlar...

Ticaret Bakanlığı, zincir marketlerde sebze ve meyve ürünlerinde maliyetin kat kat üzerinde fiyat artışı yapıldığı tespit edilmesi üzerine denetimlerini sıklaştırdı. Ankara, Antalya ve İzmir’de yapılan incelemelerde birçok üründe fahiş fiyat uygulandığı belirlenirken, ilgili işletmeler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı bazı marketlerde uygulanan, maliyetin katbe kat üstünde olan ve fırsatçılık olduğu gerekçesiyle tepki çeken; zincir marketlerde gerçekleştirildiği tespit edilen fahiş fiyat uygulamaları hakkında denetimlerini sürdürüyor.

ZİNCİR MARKETLERE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; Ankara Ticaret İl Müdürlüğümüzce 06 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde marketlerin meyve ve sebze reyonlarında satışa sunulan ürünlere ilişkin fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir." ifadeleriyle sosyal medyaya da yansıyan fahiş fiyat uygulamaları hakkında denetimlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

MALİYETİN 5 KATINA SATTILAR!

Açıklamada, "Çarliston biber ürününün market tarafından 42,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 249,67 TL’den sunulduğu; Pancar ürününün market tarafından 15,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 79,95 TL’den sunulduğu; Dolmalık biber ürününün market tarafından 63,33 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 249,67 TL’den sunulduğu; maydanoz ürününün market tarafından 5,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 19,95 TL’den sunulduğu tespit edilmiştir." denilerek tespit edilen usülsüzlükler hakkında bilgi verildi.

Açıklamanın devamında; "Ayrıca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 13 farklı ticaret unvanına sahip zincir markete ait toplam 94 şubede, çok sayıda sebze ve meyve ürününe ilişkin alış ve satış fiyatları karşılaştırılmış; yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili ürünlerde fahiş fiyat artışı yapıldığı kanaatine varılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir." ifadeleriyle sebze ve meyve ürünlerinin fahiş fiyatla satıldığı tespit edilen zincir market hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi.

35 LİRALIK DOMATESE 119 LİRA ETİKET!

Diğer bir zincir markette gerçekleştirilen denetim hakkında ise; “Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; Ankara Ticaret İl Müdürlüğümüzce 07 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde marketlerin meyve ve sebze reyonlarında satışa sunulan ürünlere ilişkin fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir. Yapılan incelemelerde; Zencefil ürününün market tarafından 53,50 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 196,00 TL’den sunulduğu, kırmızı biber ürününün market tarafından 75,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 286,33 TL’den sunulduğu, göbek marul ürününün market tarafından 35,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 119,50 TL’den sunulduğu, salkım domates ürününün market tarafından 50,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 149,95 TL’den sunulduğu, beyaz lahana ürününün market tarafından 8,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 24,95 TL’den sunulduğu, kokteyl domates ürününün market tarafından 72,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 219,00 TL’den sunulduğu tespit edilmiştir.” İfadeleriyle bilgi verildi.

Açıklamada, “Ayrıca gerçekleştirilen denetimler neticesinde 11 farklı ticaret unvanına sahip zincir markete ait toplam 72 şubede, çok sayıda sebze ve meyve ürününe ilişkin alış ve satış fiyatları karşılaştırılmış; yapılan değerlendirmeler sonucunda ilgili ürünlerde fahiş fiyat artışı yapıldığı kanaatine varılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir.” İfadeleriyle söz konusu usulsüzlük hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

ANTALYA VE İZMİR'DE DE SIKI DENETİMLER YAPILDI

Bakanlık tarafından diğer bir inceleme de Antalya ve İzmir'de gerçekleştirildi.

Antalya'da gerçekleştirilen incelemeler hakkında yapılan açıklamada, "Lahana ürününün, Antalya’da faaliyet gösteren komisyoncudan 15,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 38,00 TL’den sunulduğu; patlıcan ürününün, Antalya’da faaliyet gösteren komisyoncudan 35,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 67,00 TL’den sunulduğu; taze fasulye ürününün, Antalya’da faaliyet gösteren komisyoncudan 160,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 300,00 TL’den sunulduğu; havuç ürününün, Konya’da faaliyet gösteren komisyoncudan 35,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 65,00 TL’den sunulduğu; kabak ürününün, Antalya’da faaliyet gösteren komisyoncudan 35,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün tüketiciye 79,90 TL’den sunulduğu; elma ürününün, Antalya’da faaliyet gösteren tüccar tarafından 55,00 TL’den satın alındığı, hal içi tüccar tarafından 84,00 TL’ye firmaya satıldığı, söz konusu ürünün tüketiciye 135,00 TL’den sunulduğu; domates ürününün, Antalya’da faaliyet gösteren tüccar tarafından 55,00 TL’den satın alındığı, hal içi tüccar tarafından 124,00 TL’ye firmaya satıldığı, söz konusu ürünün tüketiciye 135,00 TL’den sunulduğu; biber ürününün, Antalya’da faaliyet gösteren tüccar tarafından 17,00 TL’den satın alındığı, hal dışı tüccar tarafından başka bir hal içi tüccara 40,00 TL’ye satıldığı, hal içi tüccar tarafından 174,00 TL’ye firmaya satıldığı, söz konusu ürünün tüketiciye 199,00 TL’den sunulduğu; mandalina ürününün, Adana’da faaliyet gösteren ihracatçı tarafından 20,00 TL’den satın alındığı, hal içi tüccara 35,00 TL’ye satıldığı, hal içi tüccar tarafından 44,00 TL’ye firmaya satıldığı, söz konusu ürünün tüketiciye 69,95 TL’den sunulduğu tespit edilmiştir." denildi.

HALDEN UCUZA ALIP TÜKETİCİYE FAHİŞ FİYATA SATTILAR!

Bakanlık tarafından İzmir'de gerçekleştirilen incelemeler hakkında ise şu bilgi verildi:

Patates ürününün, İzmir ili Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren hal içi tüccardan 5,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 28,99 TL’den sunulduğu,

Sivri biber ürününün, Antalya ili Serik ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 50,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 249,99 TL’den sunulduğu,

Limon ürününün, Muğla ili Dalaman ilçesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 18,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 129,95 TL’den sunulduğu,

Ayva ürününün, İran’dan ithal edilerek İzmir’de faaliyet gösteren hal içi tüccardan 30,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 225,00 TL’den sunulduğu,

Çarliston biber ürününün, Antalya ili Finike ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 48,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 199,00 TL’den sunulduğu,

Sivri biber ürününün, Antalya ili Elmalı ilçesinde faaliyet gösteren komisyoncudan 50,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 389,95 TL’den sunulduğu,

Golden elma ürününün, Balıkesir ili Gönen ilçesinde faaliyet gösteren üreticiden 30,00 TL’den satın alındığı, söz konusu ürünün İzmir’de faaliyet gösteren firma tarafından tüketiciye 99,99 TL’den sunulduğu tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen işletmeler tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilmiş olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir.