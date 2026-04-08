TRT Genel Müdürü Sobacı tabii orijinal dizisi Gassal'ın yeni sezonunu duyurdu

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin dijital yayın platformu tabii'de yayınlanan orijinal dizi Gassal'ın üçüncü sezonunun 10 Nisan'da izleyiciyle buluşacağını bildirdi.
GASSAL BAKİ'NİN HİKAYESİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya hesabı üzerinden dizinin yeni sezonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Sobacı, "Sen kalabalıklar içinde olsan dahi yalnız kalırsın." ifadelerini kullandı.
Dizinin ana karakteri Baki'nin serüvenine ve izleyiciyle kurduğu bağa dikkat çeken Sobacı, "İzleyicimizin kalbinde yer edinen Gassal Baki'nin hikayesi yalnızlığıyla, çocukluğuyla ve hayalleriyle devam ediyor." dedi.
YENİ SEZONU MERAKLA BEKLENEN DİZİ 10 NİSAN'DA
Platformun iddialı yapımları arasında yer alan dizinin yayın tarihi hakkında da bilgi veren Sobacı şunları kaydetti:
"Yeni sezonu merakla beklenen tabii orijinal dizimiz Gassal, 3. sezonuyla 10 Nisan'da tabii'de."