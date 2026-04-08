İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran her türlü saldırıya karşılık verecektir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, “İran her türlü saldırıya karşılık verecektir.” dedi.

Abone ol

İran basınına göre, Pezeşkiyan ile Şerif telefonda görüştü.

Pezeşkiyan görüşmede Şerif'e, ülkesinin, "ABD’nin uluslararası hukuku ihlal eden geçmişine" rağmen Pakistan’ın ateşkes ile ilgili ortaya koyduğu öneriye ilişkin attığı adımın, "İran’ın sorumluluğunu göstermesi" açısından önemli olduğunu söyledi.

İran ile ABD arasında varılan ateşkeste, tarafların taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, İran’da Siri ve Lavan adasına yapılan saldırıların ateşkesi ihlal anlamına geldiğini belirterek, “İran’ın sunduğu 10 şarttan biri de Lübnan’da ateşkesin sağlanmasıdır. İran her türlü saldırıya karşılık verecektir.” dedi.

Şerif ise, Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarının anlaşmanın bir parçası olarak durdurulması gerektiğini söyleyerek, ülkesinin, bölgesel istikrar ve barış için tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.