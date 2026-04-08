Burdur’da feci kaza: 7 ölü 3 yaralı

Burdur’un Bucak ilçesinde minibüs ile beton mikserinin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Isparta-Antalya kara yolu Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yaralıların çevre hastanelere sevk edildiği ve ekiplerin olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin yolda aldığı güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Akın Gürlek: Suça sürüklenen çocuk kavramı değişecek, cezalar artacak
Akın Gürlek: Suça sürüklenen çocuk kavramı değişecek, cezalar artacak
Göztepe - Galatasaray / Canlı anlatım
Göztepe - Galatasaray / Canlı anlatım
Devlet Bahçeli’den İstanbul'daki saldırıya tepki: Tesadüf değil
Devlet Bahçeli’den İstanbul'daki saldırıya tepki: Tesadüf değil
İsrail’den Lübnan’a büyük hava saldırısı! İran'dan sert çıkış: Onları sadece kurşun caydırır
İsrail’den Lübnan’a büyük hava saldırısı! İran'dan sert çıkış: Onları sadece kurşun caydırır
İspanya’dan ateşkes sonrası olay mesaj: Dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacağız
İspanya’dan ateşkes sonrası olay mesaj: Dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacağız
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
Erdoğan ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi
Erdoğan ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi
Trump'ın tehdidi sonrası Netflix'ten skandal mesaj!
Trump'ın tehdidi sonrası Netflix'ten skandal mesaj!
Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğa saldırdı
Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğa saldırdı
Kocaeli'de iki SUV tipi araç çarpıştı: 7 kişi yaralı
Kocaeli'de iki SUV tipi araç çarpıştı: 7 kişi yaralı
Güne hızlı başlayan altında kapanış rakamları
Güne hızlı başlayan altında kapanış rakamları
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray deplasmanında takımından puan bekliyor
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray deplasmanında takımından puan bekliyor