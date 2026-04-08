Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü! Şahbaz Şerif'ten Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü! Şahbaz Şerif'ten Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken görüşmede iki lider ABD ile İran arasında imzalanan ateşkes nedeniyle birbirlerine teşekkürlerini iletti.

Savaşın başlamasından ateşkes sürecine kadar önemli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateşkesin ardından da çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı, bu kapsamda önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi. 

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.

ATEŞKES KONUSUNDA BİRBİRLERİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şerif de Cumhurbaşkanına ateşkes sürecine katkıları için teşekkürlerini iletti. 

ERDOĞAN BARIŞ SÜRECİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA VURGU YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
MGK toplantısı sonrası 8 maddelik açıklama: İsrail durdurulmalı
MGK toplantısı sonrası 8 maddelik açıklama: İsrail durdurulmalı
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü! 4 kişinin de işine son verildi
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü! 4 kişinin de işine son verildi
DMM’den maden sahası iddialarına yalanlama
DMM’den maden sahası iddialarına yalanlama
Burdur’da feci kaza: 7 ölü 3 yaralı
Burdur’da feci kaza: 7 ölü 3 yaralı
Akın Gürlek: Suça sürüklenen çocuk kavramı değişecek, cezalar artacak
Akın Gürlek: Suça sürüklenen çocuk kavramı değişecek, cezalar artacak
Devlet Bahçeli’den İstanbul'daki saldırıya tepki: Tesadüf değil
Devlet Bahçeli’den İstanbul'daki saldırıya tepki: Tesadüf değil
İsrail’den Lübnan’a büyük hava saldırısı! İran'dan sert çıkış: Onları sadece kurşun caydırır
İsrail’den Lübnan’a büyük hava saldırısı! İran'dan sert çıkış: Onları sadece kurşun caydırır
İspanya’dan ateşkes sonrası olay mesaj: Dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacağız
İspanya’dan ateşkes sonrası olay mesaj: Dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacağız
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
Erdoğan ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi
Erdoğan ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi
Trump'ın tehdidi sonrası Netflix'ten skandal mesaj!
Trump'ın tehdidi sonrası Netflix'ten skandal mesaj!
Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğa saldırdı
Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğa saldırdı