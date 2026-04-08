Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü! Şahbaz Şerif'ten Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken görüşmede iki lider ABD ile İran arasında imzalanan ateşkes nedeniyle birbirlerine teşekkürlerini iletti.

Savaşın başlamasından ateşkes sürecine kadar önemli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateşkesin ardından da çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı, bu kapsamda önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.

ATEŞKES KONUSUNDA BİRBİRLERİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şerif de Cumhurbaşkanına ateşkes sürecine katkıları için teşekkürlerini iletti.

ERDOĞAN BARIŞ SÜRECİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA VURGU YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.