BIST 13.537
DOLAR 44,49
EURO 52,02
ALTIN 6.810,65
HABER /  GÜNCEL

DMM’den maden sahası iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’de arazilerin büyük bölümünün maden sahası olarak ruhsatlandırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Abone ol

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya platformları ve yayın organlarında yer alan "Türkiye'de arazilerin büyük bölümünün maden sahası olarak ruhsatlandırıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle oldu:

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR 

Bazı sosyal medya mecralarında ve çeşitli yayın organlarında yer alan, ülkemizin farklı illerindeki arazi varlığının büyük bir kısmının 'maden sahası olarak ruhsatlandırıldığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye genelinde fiili olarak maden üretimi yapılan toplam alan, ülke yüz ölçümünün sadece binde 1,8'ine tekabül etmektedir. İllere göre fiili kazı oranları da iddia edilenin aksine hiçbir ilimizde yüzde 1'i dahi geçmemektedir. (Örneğin; Artvin'de binde 1, Giresun'da on binde 4, Kütahya'da binde 4,1, Çanakkale'de binde 1,5, Balıkesir'de binde 6,4, İzmir'de binde 6, Trabzon'da on binde 3, Muğla'da binde 4,5, Ordu ve Gümüşhane'de ise on binde 8 seviyesindedir.)

Ayrıca maden faaliyetleri sona eren alanların da rehabilitasyon çalışmalarıyla doğaya yeniden kazandırılması kanuni bir zorunluluktur. Asılsız paylaşımlarla oluşturulan algı operasyonları milli ekonomimize değer sağlayan madencilik sektörünü karalamaya yönelik açık bir dezenformasyon kampanyasıdır. Çalışmalar; 'Önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli madencilik' ilkesiyle, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda titizlikle yürütülmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
