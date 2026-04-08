Terör örgütü DEAŞ'a 34 ilde operasyon: 198 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 34 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dün İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne yönelik 34 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını belirtti.

Gürlek, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elâzığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.

"Operasyonlar titizlikle devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelenin, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Gürlek, "DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir. Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum." dedi.