Terör örgütü DEAŞ'a 34 ilde operasyon: 198 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 34 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dün İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne yönelik 34 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını belirtti.

Gürlek, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elâzığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.

"Operasyonlar titizlikle devam edecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelenin, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Gürlek, "DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir. Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü! Şahbaz Şerif'ten Erdoğan'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü! Şahbaz Şerif'ten Erdoğan'a teşekkür
MGK toplantısı sonrası 8 maddelik açıklama: İsrail durdurulmalı
MGK toplantısı sonrası 8 maddelik açıklama: İsrail durdurulmalı
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü! 4 kişinin de işine son verildi
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü! 4 kişinin de işine son verildi
DMM’den maden sahası iddialarına yalanlama
DMM’den maden sahası iddialarına yalanlama
Burdur’da feci kaza: 7 ölü 3 yaralı
Burdur’da feci kaza: 7 ölü 3 yaralı
Akın Gürlek: Suça sürüklenen çocuk kavramı değişecek, cezalar artacak
Akın Gürlek: Suça sürüklenen çocuk kavramı değişecek, cezalar artacak
Devlet Bahçeli’den İstanbul'daki saldırıya tepki: Tesadüf değil
Devlet Bahçeli’den İstanbul'daki saldırıya tepki: Tesadüf değil
İsrail’den Lübnan’a büyük hava saldırısı! İran'dan sert çıkış: Onları sadece kurşun caydırır
İsrail’den Lübnan’a büyük hava saldırısı! İran'dan sert çıkış: Onları sadece kurşun caydırır
İspanya’dan ateşkes sonrası olay mesaj: Dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacağız
İspanya’dan ateşkes sonrası olay mesaj: Dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacağız
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
Erdoğan ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi
Erdoğan ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi
Trump'ın tehdidi sonrası Netflix'ten skandal mesaj!
Trump'ın tehdidi sonrası Netflix'ten skandal mesaj!