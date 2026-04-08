BIST 13.581
DOLAR 44,51
EURO 52,10
ALTIN 6.819,63
HABER /  DÜNYA

Trump'ın tehdidi sonrası Netflix'ten skandal mesaj!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve kullandığı ifadeler kamuoyunda tepki çekerken, Netflix’in kullanıcılarına benzer içerikte bir mesaj ilettiği iddiası yeni bir tartışma yarattı

Abone ol

İsrail'e desteğini yayınlarıyla sürdüren dizi platformu Netflix, kullanıcılarına ABD Başkanı Donald Trump'ın İran için 'Bu gece uzun olacak ve koca bir medeniyet yok olacak' tehdidini destekleyen skandal bir mesaj iletti.

"Filistin Hikayeleri" koleksiyonundaki içeriklerin çoğunu kaldırması ve İsrail lobisinin etkisiyle Filistin temalı içeriklerin lisanslarını yenilemeyen Netflix, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

TRUMP: BU GECE İRAN İÇİN UZUN OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da bu gece "medeniyetin yok olacağını" savunarak 'bu gece uzun olacak' mesajını verdi.

Trump'ın tehdidi sonrası Netflix'ten skandal mesaj! - Resim: 0

Trump, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" ifadelerini kullandı.

Bu durumun "daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini" öne süren Trump, "Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun" paylaşımı yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğa saldırdı
Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğa saldırdı
Kocaeli'de iki SUV tipi araç çarpıştı: 7 kişi yaralı
Kocaeli'de iki SUV tipi araç çarpıştı: 7 kişi yaralı
Güne hızlı başlayan altında kapanış rakamları
Güne hızlı başlayan altında kapanış rakamları
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray deplasmanında takımından puan bekliyor
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray deplasmanında takımından puan bekliyor
Şişecam'a 3 kategoride "En Fazla İhracat Yapan Firma" ödülü
Şişecam'a 3 kategoride "En Fazla İhracat Yapan Firma" ödülü
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti
Rekabet Kurumu’ndan tohum devlerine 189 milyon liralık ceza
Rekabet Kurumu’ndan tohum devlerine 189 milyon liralık ceza
Acun Ilıcalı’dan flaş hamle! 9 milyon euroya satış kararı
Acun Ilıcalı’dan flaş hamle! 9 milyon euroya satış kararı
Özgür Özel’den Lucescu için taziye mektubu: Spor tarihine damga vurdu
Özgür Özel’den Lucescu için taziye mektubu: Spor tarihine damga vurdu
Ziraat Bankkart, 16 yıllık Kupa Voley hasretine son verdi
Ziraat Bankkart, 16 yıllık Kupa Voley hasretine son verdi
Beşiktaş'taki terör saldırısı: Polisler hakkında alaycı ifadeler kullanan 8 şüpheli gözaltında
Beşiktaş'taki terör saldırısı: Polisler hakkında alaycı ifadeler kullanan 8 şüpheli gözaltında