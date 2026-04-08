Trump'ın tehdidi sonrası Netflix'ten skandal mesaj!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve kullandığı ifadeler kamuoyunda tepki çekerken, Netflix’in kullanıcılarına benzer içerikte bir mesaj ilettiği iddiası yeni bir tartışma yarattı

İsrail'e desteğini yayınlarıyla sürdüren dizi platformu Netflix, kullanıcılarına ABD Başkanı Donald Trump'ın İran için 'Bu gece uzun olacak ve koca bir medeniyet yok olacak' tehdidini destekleyen skandal bir mesaj iletti.

"Filistin Hikayeleri" koleksiyonundaki içeriklerin çoğunu kaldırması ve İsrail lobisinin etkisiyle Filistin temalı içeriklerin lisanslarını yenilemeyen Netflix, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

TRUMP: BU GECE İRAN İÇİN UZUN OLACAK

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da bu gece "medeniyetin yok olacağını" savunarak 'bu gece uzun olacak' mesajını verdi.

Trump, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" ifadelerini kullandı.

Bu durumun "daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabileceğini" öne süren Trump, "Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun" paylaşımı yaptı.