İspanya’dan ateşkes sonrası olay mesaj: Dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacağız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkesten memnuniyet duyduklarını ancak kalıcı barış için diplomasi ve uluslararası hukukun gerekli olduğunu vurguladı. Sanchez, ateşkesin olumlu bir adım olduğunu ancak yaşanan yıkım ve kayıpların unutulmaması gerektiğini ifade etti. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de ateşkesin umut verdiğini belirterek, bunun Lübnan’ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi çağrısında bulundu.

Abone ol

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İran arasındaki iki haftalık ateşkesten memnun olduğunu ancak şimdi diplomasi, uluslararası hukuk ve barışa ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkes kararını değerlendirdi.

Özellikle de adil ve kalıcı bir barışa yol açıyorsa ateşkeslerin her zaman iyi haber olduğunu kaydeden Sanchez, "Ancak bu anlık rahatlama, kaosu, yıkımı ve kaybedilen hayatları unutturamaz." ifadesini kullandı.

Sanchez, şöyle devam etti:

"İspanyol hükümeti, sadece bir kova ile ortaya çıktıkları için dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacaktır. Şimdi ihtiyaç duyulan şey: diplomasi, uluslararası hukuk ve barış."

"Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmelidir"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de X'teki hesabından, "Yaklaşık 40 gün sonra bugün sağlanan ateşkes, Orta Doğu'ya ve dünyaya umut getiriyor. Arabulucuların, özellikle de Pakistan'ın hayati önem taşıyan çalışmalarını destekliyoruz. Ateşkes, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacak bir tırmanmayı önlüyor." ifadesine yer verdi.

Diplomasinin, müzakerenin ve uluslararası hukukun, Orta Doğu halkının hak ettiği kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu olduğunu vurgulayan Albares, şunları kaydetti:

"Tüm taraflar, saldırıları sona erdirmek ve çatışmayı azaltmak için sorumluluk ve kararlılık göstermelidir. İspanya da bu konuda desteğini sürdürecektir. Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmelidir."

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "İran ile ABD ve müttefikleri" arasındaki iki haftalık ateşkesin, Lübnan ve diğer bölgeleri de kapsadığına dikkati çekmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise duyurulan iki haftalık ateşkesi desteklediklerini ancak bunun Lübnan'ı kapsamadığını savunmuştu.