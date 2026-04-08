Şişecam'a 3 kategoride "En Fazla İhracat Yapan Firma" ödülü

Şişecam, 8. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde 3 kategoride "En Fazla İhracat Yapan Firma" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından düzenlenen ve 2025 ihracatçılarının ödüllendirildiği törende Şişecam, "Düz Cam", "Cam Ambalaj" ve "Cam Ev Eşyası" kategorilerinde "En Fazla İhracat Yapan Firma" ödüllerini aldı.

Geçen yıl 225 milyar lira düzeyinde konsolide net satış gerçekleştiren şirketin, Türkiye'den yaptığı ihracatla yurt dışındaki üretim tesislerinden elde ettiği satışların toplamını ifade eden uluslararası satışlarının, konsolide satışları içindeki payı yüzde 59,34 olarak kaydedildi.

Aynı yıl içinde 35,8 milyar lira tutarında yatırım yapan şirketin ihracat hacmi ise 938 milyon dolar seviyesinde oldu.

Şirket, 2025 boyunca 5,6 milyon ton cam, 4,3 milyon ton soda külü ve 4 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi.