Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bölgedeki silahlı saldırının ardından Kocaeli'de DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan, bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine ateş açtı.

Polislerin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan Yunus Emre Sarban ölü ele geçirilirken, kardeş oldukları öğrenilen Onur Ç. ve Enes Ç. yaralı olarak yakalandı. Olayda 2 polis memuru da hafif yaralandı.

ARAÇ DİLOVASI'NDAN KİRALANDI

Saldırganların olay yerine gelirken kullandıkları aracın Kocaeli'nin Dilovası ilçesinden kiralandığı belirlendi. Onur Ç. adına 5 bin 300 TL karşılığında kiralanan 41 AIC 024 plakalı beyaz aracın 3 Nisan'da kiralandığı, kiralama süresinin daha sonra bir gün uzatıldığı tespit edildi.

KOCAELİ'DE ŞAFAK BASKINLARI

Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. İstanbul ve Kocaeli Emniyet Müdürlüklerinin ortaklaşa Kocaeli'de gerçekleştirdiği şafak baskınlarında 19 şüpheli, gözaltına alındı.

