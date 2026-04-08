Rekabet Kurumu’ndan tohum devlerine 189 milyon liralık ceza

Rekabet Kurumu; hibrit kornişon, sebze ve meyve tohumu pazarında faaliyet gösteren 16 şirkete, fiyat birliği ve hassas bilgi paylaşımı gerekçesiyle toplam 189 milyon lira idari para cezası uyguladı. Soruşturma kapsamında 12 şirket ihlali kabul ederek uzlaşma yoluna giderken, sektördeki diğer alt dallara yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Tarımsal üretimin başlangıç noktasını oluşturan tohum sektöründe, rekabet kurallarını ihlal eden yerli ve uluslararası oyunculara yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma tamamlandı. Kasım 2024’te başlatılan incelemeler sonucunda; şirketlerin fiyat listeleri, satış stratejileri ve stok verileri gibi rekabete duyarlı bilgileri rakipleriyle paylaştığı ve piyasa dengelerini bozduğu tespit edildi.

UZLAŞMA MASASINDA İTİRAF: 12 ŞİRKET İHLALİ KABUL ETTİ

Soruşturmanın en dikkat çekici aşaması, sektörün küresel oyuncularının da aralarında bulunduğu 12 şirketin Rekabet Kurumu ile uzlaşmaya gitmesi oldu. 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiklerini kabul eden bu şirketlere, uzlaşma prosedürü uyarınca cezalarında %25 indirim uygulandı:

Nunhems ve Rijk Zwaan, hem fiyatların birlikte belirlenmesi hem de bilgi değişimi suçlamalarını kabul ederek uzlaşan firmalar arasında yer aldı.

Bayer, Syngenta, Yüksel Tohum ve Vilmorin gibi 10 şirket ise rekabete hassas veri paylaşımı nedeniyle ihlal tespitini onayladı.

UZLAŞMAYAN ŞİRKETLERE AĞIR MÜEYYİDE

Uzlaşma yolunu tercih etmeyen dört şirket hakkındaki incelemeler ise Kurum tarafından nihai karara bağlandı. Rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi yaptıkları hükme bağlanan firmalara şu cezalar kesildi:

Antalya Tarım: 44 milyon TL

Metgen: 3 milyon TL

Gautier: 736 bin TL

AD Rossen: 342 bin TL

MERCEK ALTINDAKİ VERİLER: STOKTAN DİKİM SAYISINA

Rekabet Kurumu’nun incelemesinde, şirketlerin sadece fiyat değil; üretim planlamasını doğrudan etkileyen dikim sayıları, güncel stok seviyeleri ve geleceğe dönük satış stratejileri gibi kritik verileri paylaştıkları saptandı. Özellikle hibrit endüstriyel kornişon tohumu pazarında yoğunlaşan bu iş birliğinin, çiftçinin tohum erişim maliyetlerini ve pazarın şeffaflığını olumsuz etkilediği vurgulandı.

"TARLA BİTKİLERİ" DOSYASI AÇIK KALDI

Kurum, hibrit sebze ve meyve tohumu pazarındaki dosyayı bu rekor cezalarla kapatırken, tarım sektörüne yönelik denetimlerin burada sona ermediği mesajını verdi. Yapılan açıklamada, buğday, mısır ve ayçiçeği gibi temel ürünleri kapsayan "tarla bitkileri tohumları" pazarına yönelik yürütülen ayrı bir soruşturmanın halen devam ettiği ve incelemelerin derinleştirildiği kaydedildi.