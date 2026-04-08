BIST 13.537
DOLAR 44,50
EURO 52,06
ALTIN 6.799,40
HABER /  DÜNYA

İsrail’den Lübnan’a büyük hava saldırısı! İran'dan sert çıkış: Onları sadece kurşun caydırır

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, İran’ın “İsrail’i sadece kurşun caydırır” açıklaması gerilimi daha da tırmandırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut, Bekaa ve Güney Lübnan’da Hizbullah’a ait 100’den fazla hedefin kısa sürede vurulduğunu açıklarken, İran saldırılara karşılık verileceğini bildirdi.

Abone ol

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Hizbullah'a saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan genelinde en büyük hava saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi. Farklı noktalarda 10 dakika içinde ve eş zamanlı olarak 100'den fazla Hizbullah komuta merkezi, karargah ve askeri tesisinin hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Beyrut, Bekaa ve Güney Lübnan'daki Hizbullah komuta merkezleri ve askeri tesislerini hedef alan geniş çaplı bir hava saldırısı dalgasını tamamladı" ifadeleri kullanıldı.

Vurulan hedeflerin saldırıları yönlendirmek ve planlamak için kullanılan istihbarat komuta merkezleri ve merkez karargahları, füze fırlatma kapasitesine sahip ateş gücü ve deniz kuvvetleri altyapısı, Hizbullah'ın seçkin birimleri Rıdvan Gücü ve Hava birimi unsurları olduğu aktarıldı.

50 SAVAŞ UÇAĞI, 10 DAKİKADA 100 HEDEF VURDU 

İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba attı.

"SALDIRIYA KARŞILIK VERİLECEK"

İran medyası, İran'ın Lübnan saldırısına karşılık vereceğini aktardı.

İran'dan yapılan açıklamada, "Lübnan'a saldırıları nedeniyle İsrail'i cezalandıracağız. İsrail'i sadece kurşun caydırır." denildi.

"ATEŞKES LÜBNAN'I KAPSAMIYOR"

İsrail saldırı öncesi yaptığı açıklamada İran ile varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını ifade ederek saldırı uyarısında bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İspanya’dan ateşkes sonrası olay mesaj: Dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacağız
İspanya’dan ateşkes sonrası olay mesaj: Dünyayı ateşe verenleri alkışlamayacağız
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
Erdoğan ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi
Erdoğan ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi
Trump'ın tehdidi sonrası Netflix'ten skandal mesaj!
Trump'ın tehdidi sonrası Netflix'ten skandal mesaj!
Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğa saldırdı
Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğa saldırdı
Kocaeli'de iki SUV tipi araç çarpıştı: 7 kişi yaralı
Kocaeli'de iki SUV tipi araç çarpıştı: 7 kişi yaralı
Güne hızlı başlayan altında kapanış rakamları
Güne hızlı başlayan altında kapanış rakamları
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray deplasmanında takımından puan bekliyor
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray deplasmanında takımından puan bekliyor
Şişecam'a 3 kategoride "En Fazla İhracat Yapan Firma" ödülü
Şişecam'a 3 kategoride "En Fazla İhracat Yapan Firma" ödülü
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti
Rekabet Kurumu’ndan tohum devlerine 189 milyon liralık ceza
Rekabet Kurumu’ndan tohum devlerine 189 milyon liralık ceza