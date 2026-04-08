İsrail’den Lübnan’a büyük hava saldırısı! İran'dan sert çıkış: Onları sadece kurşun caydırır

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürerken, İran’ın “İsrail’i sadece kurşun caydırır” açıklaması gerilimi daha da tırmandırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyrut, Bekaa ve Güney Lübnan’da Hizbullah’a ait 100’den fazla hedefin kısa sürede vurulduğunu açıklarken, İran saldırılara karşılık verileceğini bildirdi.

İsrail, Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Hizbullah'a saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana Lübnan genelinde en büyük hava saldırısının gerçekleştirildiği bildirildi. Farklı noktalarda 10 dakika içinde ve eş zamanlı olarak 100'den fazla Hizbullah komuta merkezi, karargah ve askeri tesisinin hedef alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Beyrut, Bekaa ve Güney Lübnan'daki Hizbullah komuta merkezleri ve askeri tesislerini hedef alan geniş çaplı bir hava saldırısı dalgasını tamamladı" ifadeleri kullanıldı.

Vurulan hedeflerin saldırıları yönlendirmek ve planlamak için kullanılan istihbarat komuta merkezleri ve merkez karargahları, füze fırlatma kapasitesine sahip ateş gücü ve deniz kuvvetleri altyapısı, Hizbullah'ın seçkin birimleri Rıdvan Gücü ve Hava birimi unsurları olduğu aktarıldı.

50 SAVAŞ UÇAĞI, 10 DAKİKADA 100 HEDEF VURDU

İsrail medyasının askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre saldırıda 50 savaş uçağı, 10 dakika içinde 100 hedefe yaklaşık 160 bomba attı.

"SALDIRIYA KARŞILIK VERİLECEK"

İran medyası, İran'ın Lübnan saldırısına karşılık vereceğini aktardı.

İran'dan yapılan açıklamada, "Lübnan'a saldırıları nedeniyle İsrail'i cezalandıracağız. İsrail'i sadece kurşun caydırır." denildi.

"ATEŞKES LÜBNAN'I KAPSAMIYOR"

İsrail saldırı öncesi yaptığı açıklamada İran ile varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını ifade ederek saldırı uyarısında bulunmuştu.