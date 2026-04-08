Beyza Saray: Müzakerelerin ilk turu Cumartesi günü yapılacak

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD ile İran arasındaki İslamabad'da gerçekleşecek görüşmelerin ilk turunun Cumartesi günü yapılacağını söyledi.

İki ülke arasında 2 haftalık bir ateşkes anlaşmasına varılırken bu kapsamda Hürmüz Boğazı'nın da açılacağı duyuruldu. 

Öte yandan gözler bu iki haftada atılacak adımlara çevrildi. 

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ateşkese ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

"İSLAMBAD'DAKİ MÜZAKERELERİN İLK TURU CUMARTESİ GÜNÜ OLACAK"

İki ülke arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmeler hakkında konuşan Leavitt, "Başkan'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki; Özel Temsilci Witkoff ve Sayın Kushner'dan oluşan müzakere heyetini İslamabad'a göndereceğini duyurabilirim.

"ATEŞKES TEKLİFİ İRAN'DAN GELDİ"

Ateşkes konusunda talepkar olan tarafın İran olduğunu iddia eden Sözcü, "İran rejimi, ABD’ye ateşkes teklifi yapılmasını talep etti ve nihayetinde bu teklifi kabul etti.

İran artık bombalanmaya dayanacak güçte değildi ya da Başkan Trump’ın mühletinden sonra yaşanabileceklerin riskini göze alamadı" ifadelerini kullandı. 

"BAŞKAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN DERHAL AÇILMASINI İSTİYOR"

İran basınında çıkan Hürmüz Boğazı'nın tekrar kapatıldığını iddiaları hakkında da konuşan Leavitt, "Hiçbir şekilde kabul edilemez. Bugün boğazdaki trafik akışında bir artış gördük.

Başkan'ın, Boğazın derhal, hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılması yönündeki beklentisini ve talebini yineliyorum." diye konuştu. 

