Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğa saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli 2 çocuğa saldırarak onları darp etti.

Filistinli yerel aktivistlerden Usame Mahamira, yaptığı açıklamada, İsrailli silahlı grupların, Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ettiği bilgisini paylaştı.

Silahlı saldırganların Mesafir Yatta bölgesinde hayvanlarını otlatan 11 ve 13 yaşlarındaki Filistinli iki çocuğa saldırarak onları darp ettiklerine işaret eden Mahamira, İsraillilerin daha sonra Filistinli çocukların hayvanlarını çalma girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Mahamira, saldırıya uğrayan Filistinli kardeş çocukların hastaneye kaldırıldıklarını kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.