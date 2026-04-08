DÜNYA

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğa saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinli 2 çocuğa saldırarak onları darp etti.

Filistinli yerel aktivistlerden Usame Mahamira, yaptığı açıklamada, İsrailli silahlı grupların, Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ettiği bilgisini paylaştı.

Silahlı saldırganların Mesafir Yatta bölgesinde hayvanlarını otlatan 11 ve 13 yaşlarındaki Filistinli iki çocuğa saldırarak onları darp ettiklerine işaret eden Mahamira, İsraillilerin daha sonra Filistinli çocukların hayvanlarını çalma girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Mahamira, saldırıya uğrayan Filistinli kardeş çocukların hastaneye kaldırıldıklarını kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de iki SUV tipi araç çarpıştı: 7 kişi yaralı
Kocaeli'de iki SUV tipi araç çarpıştı: 7 kişi yaralı
Güne hızlı başlayan altında kapanış rakamları
Güne hızlı başlayan altında kapanış rakamları
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray deplasmanında takımından puan bekliyor
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray deplasmanında takımından puan bekliyor
Şişecam'a 3 kategoride "En Fazla İhracat Yapan Firma" ödülü
Şişecam'a 3 kategoride "En Fazla İhracat Yapan Firma" ödülü
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 19 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Çiftçi ve beraberindeki heyeti kabul etti
Rekabet Kurumu’ndan tohum devlerine 189 milyon liralık ceza
Rekabet Kurumu’ndan tohum devlerine 189 milyon liralık ceza
Acun Ilıcalı’dan flaş hamle! 9 milyon euroya satış kararı
Acun Ilıcalı’dan flaş hamle! 9 milyon euroya satış kararı
Özgür Özel’den Lucescu için taziye mektubu: Spor tarihine damga vurdu
Özgür Özel’den Lucescu için taziye mektubu: Spor tarihine damga vurdu
Ziraat Bankkart, 16 yıllık Kupa Voley hasretine son verdi
Ziraat Bankkart, 16 yıllık Kupa Voley hasretine son verdi
Beşiktaş'taki terör saldırısı: Polisler hakkında alaycı ifadeler kullanan 8 şüpheli gözaltında
Beşiktaş'taki terör saldırısı: Polisler hakkında alaycı ifadeler kullanan 8 şüpheli gözaltında
Türkiye'den tıbbi malzeme taşıyan 3 yardım tırı İran'a hareket etti
Türkiye'den tıbbi malzeme taşıyan 3 yardım tırı İran'a hareket etti