Erdoğan ve Trump’tan kritik telefon görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İran bağlamında ilan edilen ateşkes ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, ateşkesten memnuniyet duyduğunu belirterek, bu sürecin kalıcı barışa dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede, dün gece İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı.

'ATEŞKESTEN MEMNUNİYET DUYUYORUZ'

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.

Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı.

