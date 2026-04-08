Göztepe - Galatasaray / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme karşılaşmasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme karşılaşması kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Lider Galatasaray, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Lider Galatasaray, hafta sonu yaşadığı Trabzonspor mağlubiyetini unutturmak ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korumak adına mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. Ev sahibi ekip Göztepe ise kendi sahasında lider Galatasaray'ı devirerek ligin kaderini değiştirmeyi hedefliyor.

Göztepe 0 - 2 Galatasaray

19'GOL! Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Sol kanatta topu alan İlkay ceza sahasına girerek son çizgiye indi. İlkay'ın dar açıdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top ağlarla buluştu.

18'Bu dakikalarda her iki takım da orta sahada topa sahip olma mücadelesi veriyor.

10'Sol kanatta topla buluşan Sallai içeri girerek dar açıdan şutunu çekti. Sallai'nin vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa kale önünde kafayla vuran Asprilla topu direğin yanından dışarı gönderdi.

5'GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sane sol kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Barış Alper'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

4'Ceza sahasının solunda topla buluşan Cherni içeri ortalamak istedi. Boey'in ayak koyduğu top kornere gitti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Göztepe - Galatasaray ilk 11'ler

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Godoi, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper

EREN ELMALI, SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Göztepe maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, bugünkü müsabakada da cezalandırılması durumunda sonraki Kocaelispor maçında görev alamayacak.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.

Sezonda 63 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 28 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 62 golle Fenerbahçe ve 55 golle Trabzonspor takip ediyor.

Süper Lig'in en az gol yiyen iki ekibi karşılaşacak

Süper Lig'de geride kalan 28 haftada en az gol yiyen iki ekip, bugün karşı karşıya gelecek.

Bu sezon kalesinde 20'şer gol gören Galatasaray ile Göztepe, ligin savunması en güçlü iki takımı olarak dikkati çekiyor.

Bütün mağlubiyetleri deplasmanda

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

Deplasmandaki 13 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 25 kez fileleri havalandırırken, 9 kez topu ağlarından çıkardı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor'dan aldı.