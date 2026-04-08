İran Meclis Başkanı: ABD 10 maddelik planın 3 maddesi fiilen ihlal etti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in Lübnan'a saldırıları, İran hava sahasına yönelik İHA ihlali ve İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının reddedilmesiyle 10 maddelik planın 3 maddesinin fiilen ihlal edildiğini söyledi.

ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes anlaşması imzalandı. Ancak anlaşmaya rağmen taraflardan gelen açıklamalar süreci belirsiz hale getiriyor. 

ANLAŞMAZLIKLAR İLK GÜNDEN BAŞLADI

ABD cephesi anlaşmanın 15 madde olduğunu öne sürerken İran ise 10 maddelik bir anlaşmadan bahsediyor. 

Öte yandan İsrail'in Lübnan'a saldırıları de en önemli anlaşmazlıklardan biri olarak öne çıkıyor. 

URANYUM ZENGİNLEŞTİRMESİNDEN VAZGEÇİLDİ İDDİASI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmesinden de vazgeçtiğini öne sürdü. 

Aynı açıklama akşam saatlerinde Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'ten de geldi. 

İRAN: ABD ATEŞKESİ İHLAL ETTİ

Bu açıklamalara İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yanıt verdi. 

Kalibaf, ABD'nin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürdü. 

"BU DURUMDA MÜZAKELER MANTIKSIZ"

Anlaşmanın 10 maddeden oluştuğunu ifade eden Kalibaf, "İsrail'in Lübnan'a saldırıları, İran hava sahasına yönelik İHA ihlali ve İran'ın uranyum zenginleştirme hakkının reddedilmesiyle 10 maddelik plan fiilen ihlal edildi.

Böyle bir tabloda ateşkes ve müzakere artık makul değildir." dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, CEV Kupası'nın sahibi oldu
Galatasaray, CEV Kupası'nın sahibi oldu
Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü
Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü
Eşini darp eden sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak
Eşini darp eden sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran her türlü saldırıya karşılık verecektir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran her türlü saldırıya karşılık verecektir
Beyza Saray: Müzakerelerin ilk turu Cumartesi günü yapılacak
Beyza Saray: Müzakerelerin ilk turu Cumartesi günü yapılacak
Terör örgütü DEAŞ'a 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
Terör örgütü DEAŞ'a 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü! Şahbaz Şerif'ten Erdoğan'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü! Şahbaz Şerif'ten Erdoğan'a teşekkür
MGK toplantısı sonrası 8 maddelik açıklama: İsrail durdurulmalı
MGK toplantısı sonrası 8 maddelik açıklama: İsrail durdurulmalı
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü! 4 kişinin de işine son verildi
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü! 4 kişinin de işine son verildi
DMM’den maden sahası iddialarına yalanlama
DMM’den maden sahası iddialarına yalanlama
Burdur’da feci kaza: 7 ölü 3 yaralı
Burdur’da feci kaza: 7 ölü 3 yaralı