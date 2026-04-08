Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın erteleme maçında Göztepe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Barış Alper Yılmaz, 19. dakikada Allan kendi kalesine ve 75. dakikada Mario Lemina attı. Göztepe'nin tek golünü 50. dakikada Juan kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 67'ye çıkararak liderliğini sürdürdü ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4''e çıkardı. Göztepe ise 46 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Göztepe de evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Göztepe 1 - 3 Galatasaray

90'Son düdük geldi ve Galatasaray sahadan 3-1 galip ayrıldı.

90'Maçın sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

75'GOL! Galatasaray, Lemina'nın golüyle skoru 3-1 yaptı. Sara sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Lemina'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti.

59'Ceza sahasında topla buluşan Juan'ın vuruşunda kaleciyi geçen topa kale önünde Janderson dokundu. Janderson'un şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

56'Miroshi sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Cherni'nin kafa vuruşunda Uğurcan son anda kornere çeldi.

50'GOL! Göztepe, Juan'la skoru 2-1'e getirdi. Miroshi sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Juan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda en az 3 dakika daha oynanacak.

40'Uğurcan’ın uzun pasında ceza yayında topla buluşan Sallai’nin şutunu kaleci kornere çeldi.

34'Juan sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında kimsenin dokunamadığı top kaleci Uğurcan'da kaldı.

29'Sane'nin araya attığı pasta savunma topa hareketlenen Asprilla'dan önce davranarak topu kalecisine gönderdi.

19'GOL! Galatasaray, İlkay Gündoğan'ın golüyle skoru 2-0 yaptı. Sol kanatta topu alan İlkay ceza sahasına girerek son çizgiye indi. İlkay'ın dar açıdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top ağlarla buluştu.

18'Bu dakikalarda her iki takım da orta sahada topa sahip olma mücadelesi veriyor.

10'Sol kanatta topla buluşan Sallai içeri girerek dar açıdan şutunu çekti. Sallai'nin vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa kale önünde kafayla vuran Asprilla topu direğin yanından dışarı gönderdi.

5'GOL! Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sane sol kanattan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Barış Alper'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.

4'Ceza sahasının solunda topla buluşan Cherni içeri ortalamak istedi. Boey'in ayak koyduğu top kornere gitti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Göztepe - Galatasaray ilk 11'ler

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Godoi, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Juan, Janderson

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Asprilla, Sallai, Barış Alper