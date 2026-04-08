İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları düzenlerken, saldırılar 2 Mart’tan bu yana en yoğun operasyonlar olarak kayda geçti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli bir hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu Dahiye bölgesine saldırı düzenledi.

Saldırı sonrası şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti. Akşam saatlerinde ise İsrail uçakları Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesini hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

İsrail'in bugün Lübnan'a düzenlediği eş zamanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92'si başkent Beyrut'tan olmak üzere 254'e yükseldiği bildirildi.

Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı...
TRT Genel Müdürü Sobacı tabii orijinal dizisi Gassal'ın yeni sezonunu duyurdu
Zincir marketlere fahiş fiyat denetimi! Hepsi tespit edildi: 4-5 katına satmışlar...
İran Meclis Başkanı: ABD 10 maddelik planın 3 maddesi fiilen ihlal etti
Galatasaray, CEV Kupası'nın sahibi oldu
Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü
Eşini darp eden sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran her türlü saldırıya karşılık verecektir
Beyza Saray: Müzakerelerin ilk turu Cumartesi günü yapılacak
Terör örgütü DEAŞ'a 34 ilde operasyon: 198 gözaltı