BIST 13.537
DOLAR 44,51
EURO 52,04
ALTIN 6.757,05
HABER /  SPOR

Arda Turan'dan duygusal Mircea Lucescu sözleri

Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, 80 yaşında hayatını kaybeden Mircea Lucescu için "Benim için iyi bir öğretmendi. Hem Ukrayna futbolu için hem Türkiye için benim ülkem için çok önemli bir figürdü." dedi.

Abone ol

Romanya Futbol Federasyonu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan teknik direktör Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Romanya Futbol Federasyonu, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de mutlak bir efsane olarak kalacak olan Mircea Lucescu’nun vefatı üzerine sonsuz üzüntülerini dile getiriyor." denildi.

Ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı çalıştıran efsane teknik adam tüm dünyada futbolseverleri yasa boğdu. 

Futbol bilgisinin dışında insan ilişkileri, oyuncularına karşı sevgiyle yaklaşımı, görev yaptığı yere karşı aidiyeti ve daha birçok insani yönüyle taraflı tarafsız birçok futbolseverin sevgisini kazanan Lucescu çalıştırdığı takımlarda sadece bir teknik direktör değil aynı zamanda bir lider ve yol gösterici olmayı başardı.

Uzun yıllar görev yaptığı ve sayısız kupalar kazandığı Shakhtar Donetsk'te Lucescu'nun mirasını devam ettiren Arda Turan, Rumen teknik adam için duygusal açıklamalarda bulundu. 

Shakhtar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Ukrayna ekibinin teknik direktörü Arda Turan, "Sevgili Mircea Lucescu'nun ailesine başsağlığı diliyorum. Benim için iyi bir öğretmendi. Hem Ukrayna futbolu için hem Türkiye için benim ülkem için çok önemli bir figürdü. Öğrettikleri, futbolda gösterdikleri ve futbolda gösterdikleri taşıdığı miras her zaman bizimle olacak." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
Bahreyn 40 günün ardından hava sahasını uçuşlara açtı
Bahreyn 40 günün ardından hava sahasını uçuşlara açtı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı...
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı...
TRT Genel Müdürü Sobacı tabii orijinal dizisi Gassal'ın yeni sezonunu duyurdu
TRT Genel Müdürü Sobacı tabii orijinal dizisi Gassal'ın yeni sezonunu duyurdu
Zincir marketlere fahiş fiyat denetimi! Hepsi tespit edildi: 4-5 katına satmışlar...
Zincir marketlere fahiş fiyat denetimi! Hepsi tespit edildi: 4-5 katına satmışlar...
İran Meclis Başkanı: ABD 10 maddelik planın 3 maddesi fiilen ihlal etti
İran Meclis Başkanı: ABD 10 maddelik planın 3 maddesi fiilen ihlal etti
Galatasaray, CEV Kupası'nın sahibi oldu
Galatasaray, CEV Kupası'nın sahibi oldu
Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü
Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü
Eşini darp eden sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak
Eşini darp eden sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
Yılın ilk çeyreğinde 14 şirket halka arz edildi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran her türlü saldırıya karşılık verecektir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran her türlü saldırıya karşılık verecektir
Beyza Saray: Müzakerelerin ilk turu Cumartesi günü yapılacak
