Arda Turan'dan duygusal Mircea Lucescu sözleri

Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, 80 yaşında hayatını kaybeden Mircea Lucescu için "Benim için iyi bir öğretmendi. Hem Ukrayna futbolu için hem Türkiye için benim ülkem için çok önemli bir figürdü." dedi.

Romanya Futbol Federasyonu, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan teknik direktör Mircea Lucescu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Romanya Futbol Federasyonu, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de mutlak bir efsane olarak kalacak olan Mircea Lucescu’nun vefatı üzerine sonsuz üzüntülerini dile getiriyor." denildi.

Ülkemizde Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı çalıştıran efsane teknik adam tüm dünyada futbolseverleri yasa boğdu.

Futbol bilgisinin dışında insan ilişkileri, oyuncularına karşı sevgiyle yaklaşımı, görev yaptığı yere karşı aidiyeti ve daha birçok insani yönüyle taraflı tarafsız birçok futbolseverin sevgisini kazanan Lucescu çalıştırdığı takımlarda sadece bir teknik direktör değil aynı zamanda bir lider ve yol gösterici olmayı başardı.

Uzun yıllar görev yaptığı ve sayısız kupalar kazandığı Shakhtar Donetsk'te Lucescu'nun mirasını devam ettiren Arda Turan, Rumen teknik adam için duygusal açıklamalarda bulundu.

Shakhtar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Ukrayna ekibinin teknik direktörü Arda Turan, "Sevgili Mircea Lucescu'nun ailesine başsağlığı diliyorum. Benim için iyi bir öğretmendi. Hem Ukrayna futbolu için hem Türkiye için benim ülkem için çok önemli bir figürdü. Öğrettikleri, futbolda gösterdikleri ve futbolda gösterdikleri taşıdığı miras her zaman bizimle olacak." dedi.