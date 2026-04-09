Barcelona ve Liverpool şampiyonlar ligi çeyrek final ilk maçında yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Liverpool'u 2-0, Atletico Madrid de deplasmanda Barcelona'yı aynı skorla yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı ilk ayak maçları tamamladı.

Turnuvanın son şampiyonu Fransız temsilcisi PSG, sahasında ağırladığı İngiliz ekibi Liverpool'u 11. dakikada Desire Doue ve 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın attığı gollerle 2-0 yenerek yarı final için avantajlı bir skor elde etti.

İki İspanyol takımının eşleşmesinde ise Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Madrid temsilcisi, 45. dakikada Julian Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth'un golleriyle evine 2-0'lık galibiyetle döndü.

Barcelona'da, 44. dakikada kırmız kart gören Pau Cubarsi takımını 10 kişi bıraktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu
Stoilov’dan maç sonrası çarpıcı açıklama: Bu kadar kaçırırsanız...
Stoilov’dan maç sonrası çarpıcı açıklama: Bu kadar kaçırırsanız...
Arda Turan'dan duygusal Mircea Lucescu sözleri
Arda Turan'dan duygusal Mircea Lucescu sözleri
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
Bahreyn 40 günün ardından hava sahasını uçuşlara açtı
Bahreyn 40 günün ardından hava sahasını uçuşlara açtı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı...
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı...
TRT Genel Müdürü Sobacı tabii orijinal dizisi Gassal'ın yeni sezonunu duyurdu
TRT Genel Müdürü Sobacı tabii orijinal dizisi Gassal'ın yeni sezonunu duyurdu
Zincir marketlere fahiş fiyat denetimi! Hepsi tespit edildi: 4-5 katına satmışlar...
Zincir marketlere fahiş fiyat denetimi! Hepsi tespit edildi: 4-5 katına satmışlar...
İran Meclis Başkanı: ABD 10 maddelik planın 3 maddesi fiilen ihlal etti
İran Meclis Başkanı: ABD 10 maddelik planın 3 maddesi fiilen ihlal etti
Galatasaray, CEV Kupası'nın sahibi oldu
Galatasaray, CEV Kupası'nın sahibi oldu
Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü
Galatasaray, Göztepe deplasmanından 3 puanla döndü
Eşini darp eden sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak
Eşini darp eden sanık, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak