BIST 13.537
DOLAR 44,55
EURO 52,03
ALTIN 6.759,22
HABER /  POLİTİKA

Şamil Tayyar'dan Özgür Özel'e kötü haber: Mutlak butlan kesin çıkıyor kulisi geldi

Şamil Tayyar, CHP'de "mutlak butlan" çıkacağı yönündeki beklentinin yükseldiğini belirterek kulis paylaştı. Birikimine, bilgisine güvendiği bir ismin bugün kendisini aradığını belirten Tayyar, mutlak butlan kararının kesin çıkacağını kendisine söylediğini aktardı.

Abone ol

CHP'nin 2023'te şaibe iddialarıyla anılan İstanbul 38. Olağan İl Kongresi ve 38. Olağan Kurultayı için iptal davaları açıldı.

Parti "mutlak butlan" ihtimalini devre dışı bırakmak için arka arkaya kurultaylar düzenledi. İstanbul 38. Olağan İl Kongresi iptal edildi; eski CHP İstanbul İl Başkanı, milletvekili, genel başkan yardımcısı ve genel sekreteri Gürsel Tekin, il yönetimine atandı.

CHP'de "mutlak butlan" davası yerel mahkeme tarafından reddedilse de istinaf mahkemesinden tersi bir karar çıkması olasılığı tamamen yok sayılmıyor.

TGRT Haber'de yayınlanan "Medya Kritik" programında CHP'de çıkacağı söylenen "mutlak butlan" ihtimali konuşuldu. Programa gazeteci Şamil Tayyar'ın aktardığı bir kulis damga vurdu.

"Özgür Özel 19 Mayıs'ı göremeyebilir"

Adalet Bakanlığı değişiminden sonra mutlak butlan ihtimalini güçlendiren bazı verilerin ortaya çıkmaya başladığını savunan Şamil Tayyar, hukukçu Önder Sav'ın, milletvekilleriyle olan görüşmesinin içeriğini canlı yayında anlattı:

"Görüştüğü milletvekillerine şu ifadeyi anlatıyor: 'Dosya istinafta mahkeme karar verdi. 3 üyeden 2'si mutlak butlan yönünde karar verdi 1 üye karşı oy kullandı' diyor. 'Saray 1 üyeyi ikna edemedi o karşı oy kullandı' diyor. Önder Sav'ın bunu söylemesi önemli. Önder Sav'ın hukuk ilişkileri çok fazla. Sonra bu Özgür Özel'e gidiyor. Onlar da mutlak butlan ihtimalini görererek bazı hazırlıklara başlıyor.

Bugün aklına, bilgisine, birikimine, ilişkilerine güvendiğim birisi aradı. Dedi ki 'mutlak butlan kesin çıkıyor' dedi. Ne zaman çıkar dedim. 'Mayıs ayının ikinci haftasında olabilir' hatta kendi ifadesiyle 'Özgür Özel'in 19 Mayıs'ı göreceğini düşünmüyorum' dedi. Mahkemenin karar vermeden önce 6 Mayıs'taki Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ceza davasının sonucu görmek isteyebileceğini ifade etti. Bir de Ertan Yıldız'ın 27 Nisan'da İstanbul'da itirafçı biliyorsunuz kurultaydaki şaibe iddialarını da kapsayan önemli bir konuşması olacağını söyledi. Ankara'da kiminle konuşsanız 3 ay önce farklı yorumlar yapılıyordu şimdi mutlak butlanın ihtimalini neredeyse yüzde 100'e yakın görüyorlar.

Mutlak butlan ne demek?

Türk Dil Kurumu'na göre butlan, Arapça kökenli bir sözcük ve geçersizlik anlamına geliyor. Hukukta, hukuki işlemlerdeki geçersizlik kesin hükümsüzlük türlerinden biri olarak tanımlanıyor.

