CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltına alındı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir Kooperatif soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik kooperatif soruşturmasında yeni bir gözaltı dalgası yaşandı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da aralarında olduğu bazı isimler gözaltına alındı.

Halk TV'de yer alan habere göre Erkol'un 07.30'da evinden gözaltına alındığı öğrenildi. Erkol'un İzmir'e götürüldüğü öğrenildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi’ne üye bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.