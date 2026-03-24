Ayrılıp parti kurmuştu! Geri döndü, CHP'ye sürpriz katılım

CHP'de 2011-2013 yılları arasında Grup Başkan Vekilliği yapan ve daha sonra ayrılıp Anadolu Partisini kuran Emine Ülker Tarhan, yeniden CHP'ye katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin eski Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan'ın, Muharrem İnce'nin katkılarıyla "Baba ocağına döndüğünü" açıkladı.
Özel, "Partimize büyük hizmetler vermiş saygın bir siyasetçi, saygın bir hukukçu" dedi. Ardından Özel, kürsüye çağırdığı Tarhan'a CHP rozetini taktı.
Ayrılıp parti kurmuştu
TBMM 24. dönem Ankara Milletvekili olan Emine Ülker Tarhan, 29 Haziran 2011-26 Haziran 2013 tarihleri arasında CHP Grup Başkan Vekilliği görevini yapmıştı.
Daha sonra CHP'den ayrılan Tarhan, 2014 yılında Anadolu Partisini kurarak 12 Aralık 2015'te parti kapanana kadar genel başkanlık görevini yürütmüştü.
Siyasete atılmadan önce hakimlik yapan Tarhan, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) kurucu üyesi ve eski başkanlarından.