İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'nin 'kırmızı hat' sözlerine cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Nevruz Bayramı Kutlama Programı'nda konuştu. Dervişoğlu, "Eğer milli kimlik ve vatandaşlık tanımımız olmasaydı, bugün parçalara ayrılacak ve tıpkı Irak'ta ve Suriye'de olduğu gibi paramparça olacaktık." dedi. Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan ile ilgili "kırmızı hat" açıklamasına sert sözlerle yanıt verdi. Dervişoğlu, söz konusu hattın varlığından emin olduğunu ifade etti.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen "Nevruz Bayramı Kutlama Programı"nda konuştu. Türkiye'nin bazı kentlerindeki Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldığını anımsatan Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne meydanlarda kafa tutulmasına Türk milliyetçilerinin izin vermeyeceğini vurguladı.

Dervişoğlu, tüm çabanın milletin birliği, bütünlüğü ve beraberliği için olması gerektiğinin altını çizerek, Nevruz’un Türklerin tarih sahnesine çıkışını ve Ergenekon’dan çıkışı simgelediğini hatırlattı.

Türk milletinin karşılaştığı zorlukları aşacak güce sahip olduğunu dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türk milleti büyük bir millettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve yüce bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölge coğrafyasındaki diğer devletlerden olan farkı da bugün yaşadığımız olaylarda kendisini ortaya çıkarmakta ve onlarla kendisini bir şekilde ayrıştırmaya elverişli kılmaktadır. Eğer bugün üniter devlet yapısına sahip olmasaydık, Suriye'den, Irak'tan farkımız kalmayacaktı. Eğer milli kimlik ve vatandaşlık tanımımız olmasaydı, bugün parçalara ayrılacak ve tıpkı Irak'ta ve Suriye'de olduğu gibi paramparça olacaktık. Birlikte koruyup kollamak mecburiyetinde olduğumuz en büyük şey, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş kodları olmalıdır."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında "PKK’nın kurucu önderliği ile aramızda kırmızı bir hattın olduğunu iddia eden müfterilerin bizatihi büyük Türk milleti tarafından kırmızı kalemle üzerlerinin çizileceğine de mutlaka şahitlik edeceğiz. Zaman en büyük ilaçtır. Sabır en güçlü silahtır. Çok şükür ilacımız da, silahımız da tamdır" şeklindeki açıklamasını da değerlendirdi. Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Ben kırmızı hat var tereddütü içerisinde değilim bir kere. Öncelikle o hattın kurulu olduğundan eminim.

Ve dolayısıyla aslına bakarsanız o hattın kimler tarafından kurulduğunun millet açısından merak edildiğini söylüyorum. Dolayısıyla Abdullah Öcalan, 'umut hakkı' talep ediyor, Devlet Bey seslendiriyor. Abdullah Öcalan komisyon talep ediyor, Devlet Bey seslendiriyor. Abdullah Öcalan yasal düzenleme talep ediyor, Devlet Bey seslendiriyor. Efendim Abdullah Öcalan İmralı ziyaret talep ediyor, Devlet Bey seslendiriyor. Devlet Bey statü öneriyor, Abdullah Öcalan onun peşine geliyor.

Elbette ki bu bir kırmızı hattın bulunduğuna delalet eder. Ya da Devlet Bey'in istihareye yatarak Abdullah Öcalan'ın acaba ne düşündüğünü merak ediyor olması lazım. Böyle bir keramete sahip olmadıklarını öncelikle biliyorum. İmralı'daki haini paşa eylediler. Paşa tak diye emrediyor. Devlet Bahçeli de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüne çıkıp şak diye yapıyor. Benle uğraşacağına kendine baksın.