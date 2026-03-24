Bloomberg'den Merkez Bankası iddiası! 135 milyar dolarlık altın rezervi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İran savaşı kaynaklı oynaklığa karşı lirayı korumak için hamle yaptı. Merkez bankası devasa altın rezervlerini devreye sokmayı planlıyor.

Konuya yakın kaynaklar, Londra piyasasında altın-döviz takas işlemleri yapılacağını bildirdi. Merkez Bankası yetkilileri konuya dair açıklama yapmadı.

Türkiye son on yılda dolar varlıklarını azaltmak adına agresif altın alımları gerçekleştirdi. Mart başı itibarıyla altın rezervleri 135 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Bloomberg'e konuşan JPMorgan Chase ekonomisti Fatih Akçelik “Türkiye bu rezervlerin yaklaşık 30 milyar dolarını İngiltere Merkez Bankası'nda tutuyor. Merkez Bankası bu miktarı lojistik kısıtlamalar olmaksızın döviz müdahalesi amaçlı kullanmaya karar verebilir" diye konuştu.

ALTIN REZERVLERİ DEVREYE GİRİYOR

Türkiye petrol ihtiyacının tamamını ithal ediyor. İran'daki savaşın uzaması enflasyon şoklarını tetikliyor. Yetkililer şubat ayında yüzde 31,5'e çıkan enflasyonu kontrol altına almaya çalışıyor.

Merkez Bankası stratejisi liranın reel olarak değer kazanmasına odaklanıyor. Savaşın başlamasıyla azalan rezervler bu politikayı zorlaştırıyor.

Artan ithalat maliyetleri istikrarlı kur hedefini güçleştiriyor. Kur istikrarını korumak her geçen gün daha maliyetli hale geliyor.

Enerji fiyatları da yerel piyasadaki baskıları arttırdı ve ekonomik dengeler dış etkenlerle sarsıldı. Para politikasının alanı giderek daralırken cari denge endişeleri yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor.

Finansal istikrarı sağlamak amacıyla yeni mekanizmaların devreye alınması bekleniyor. Bu mekanizmalardan biri de, altın rezervleri.