Quick Sigorta başarılı acentelerini Belgrad seyahatiyle ödüllendirecek

Quick Sigorta, 1 Nisan-30 Haziran dönemini kapsayan satış kampanyası ile başarılı acentelerini ekim ayında Belgrad'da ağırlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 8 bini aşkın acentesiyle faaliyet gösteren Quick Sigorta, bu kampanyayla satış performansını artırmayı ve iş ortaklarıyla bağlarını pekiştirmeyi hedefliyor.

Kampanya kapsamında belirlenen hedefi gerçekleştiren acenteler, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ekim ayında tarih, kültür ve deneyimi bir araya getiren özel bir programda buluşacak. Şehrin tarihi dokusunu keşfedecek katılımcılar, şirketin iş ortaklarıyla oluşturduğu ekosistemin bir parçası olma deneyimini de yaşayacak.

Söz konusu organizasyon, acenteler arası etkileşimi artıran, deneyim paylaşımını güçlendiren ve iş fırsatlarına zemin hazırlayan bir platform niteliği taşıyacak.

Şirket, acentelerini dağıtım kanalının yanı sıra büyüme yolculuğunun önemli paydaşları arasında konumlandırarak, sahadaki başarıyı sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

"Birlikte büyüyor, birlikte kazanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Doğaç, ulaştıkları güçlü üretim ve yaygın hizmet ağlarının arkasında Türkiye'nin dört bir yanında kendileriyle değer üreten acentelerin emeğinin bulunduğunu belirtti.

Doğaç, "Bu kampanyayla yalnızca başarıyı ödüllendirmiyor, aynı zamanda bu başarıyı birlikte deneyimleyeceğimiz özel bir motivasyon alanı oluşturuyoruz. Quick Sigorta olarak birlikte büyümeye ve birlikte kazanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.