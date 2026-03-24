İran savaşı gazımızı vurdu! İsrail bombaladı Türkiye'ye gelen doğalgaz kesildi

İRAN savaşı Türkiye'ye gaz akışını kesti. İsrail'in Güney Pars sahasına yapıltığı saldırı nedeniyle İran Türkiye'ye gaz ihracatını durdurdu. Türkiye, gaz ihtiyacının %14'ünü İran'dan karşılıyor.

İSRAİL'in dünyanın en büyük gaz sahası Güney Pars'ı vurmasının ardından İran, Türkiye'ye gaz akışını tamamen kesti. Haberi Bloomberg duyurdu. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (Gazbir) tarafından derlenen verilere göre, Türkiye geçen yıl gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü İran’dan karşıladı.

Türkiye üzerinden 8 doğal gaz ve 2 petrol boru hattı geçiyor. Bu doğal gaz hatlarından biri İran'dan geliyor.

İRAN TAMAMEN KESTİ

Bloomberg'in haberine göre İran, Türkiye’ye gaz ihracatını geçen hafta İsrail’in Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırının ardından durdurdu. İran’ın gaz tedarikindeki bu kesintinin ne kadar süreceği netleşmezken, Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Türkiye’nin ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan’dan gaz ithal etmeye devam ettiğini ve yeterli stoklara sahip olduğunu belirttiler.

İsrail'in Güney Pars sahasına saldırısı sonrası İran'ın Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurması, Türkiye'nin yıllık ihtiyacının yüzde 14'ünü riske atarken Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını savaş öncesi seviyelerin yüzde 70 üzerine taşıdı.

İSRAİL GAZI HEDEF ALIYOR

İsrail İran'ın enerji hatlarına saldırıyor. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, ABD-İsrail, İsfahan'daki Kave Caddesi'nde yer alan Doğal Gaz İdaresi binasını dünden bu yana ikinci kez vurdu. Can kaybı ve yaralanma bilgisi verilmezken, saldırılar sırasında İsfahan'ın hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.

Şarapnel hasarı nedeniyle Kave Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşandığı, ancak ekiplerin çalışmasıyla kesintinin kısa sürede giderildiği duyuruldu.

İran medyası, İsfahan'daki Doğal Gaz İdaresi binasının dün akşam da ABD-İsrail'in saldırılarının hedefi olduğunu ve çevredeki evlerde hasar meydana geldiğini bildirmişti.