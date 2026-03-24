Ekonomi Koordinasyon Kurulu yılın 3. toplantısını gerçekleştirdi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2026 yılı üçüncü toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bugünkü toplantımızda;
• Makroekonomik gelişmeler değerlendirilmiş, ABD/İsrail-İran Savaşı’nın küresel ekonomi ve ülkemiz üzerindeki olası etkileri Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir.
• AB ile ticari ilişkilerimize yönelik son dönem gelişmeler değerlendirilmiş, Avrupa’da üretilen düşük karbonlu teknoloji ve ürünlere talebi artırmayı amaçlayan AB’nin “Sanayi Hızlandırma Yasa Tasarısı”nın dış ticaretimize olası etkileri ele alınmıştır.