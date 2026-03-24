Yatırımcı şokta 1 gram altın için 4 farklı fiyat! Fransız bankadan bomba tahmin
Altın fiyatlarında inanılmaz yükselişler görüldü. Senenin başında 5 bin doların üzerine çıkarak tarihi zirveyi test eden altın, Orta Doğu'da yaşananlar sonrası öyle bir düştü ki yatımcı neye uğradığını şaşırdı. Öte yandan dün ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası altın fiyatlarında yeni bir hareketlilik yaşandı. Peki altın yükselecek mi düşecek mi? Fransız Societe General Bank'tan bir tahmin geldi.
Altının ons fiyatı, 29 Ocak'ta 5 bin 598 dolarlık tarihi zirvesinin ardından şubat ayını 5 bin 263 dolardan tamamlamıştı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırı ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da yükselen tansiyonla bu ay gerileyen altının ons fiyatı 4 bin 99 dolara kadar indi.Altın fiyatlarındaki düşüşten istifade etmek isteyen yatırımcılar ise çok farklı fiyatlarla karşılaşmaya devam ediyor.
Spot piyasada gram altın 6.300 TL’den fiyatlanıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram satış fiyatı 6.760 TL’den gerçekleşiyor. Borsada işlem gören altın sertifikasında (ALTINS1) işlemler 81,65 TL’ye yakın seviyelerden devam ediyor. Borsada da gram fiyatı 8.165 TL’den geçiyor. Bankalarda da farklı fiyatlar gözlemleniyor. Ziraat Bankası’nın internet sitesinde gram altın satış fiyatı 6.361 TL olarak gözüküyor.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Fransız Societe General analistleri, altın yatırımlarının azalmasına rağmen sarı metal konusunda iyimserliğini koruyarak, yıl sonu için 6.000 dolarlık fiyat hedefini devam ettirdi.
Societe General analistleri, Orta Doğu’daki çatışmalar sona erse bile petrolün daha önce bekledikleri 55 dolarlık seviyeye geri dönmesini artık öngörmediklerini de belirterek, “Yeni senaryomuza göre Brent fiyatı 4. çeyrekte 68 dolar seviyesine düşebilir.