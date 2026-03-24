MASAK raporu ortaya çıktı! Bakın burs paraları ile neler almışlar neler...

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması çerçevesinde hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun ayrıntıları belli oldu. Raporda, öğrencilere burs sağlamak için kurulan BOLSEV Vakfı'nın 116,8 milyon liralık gelirinin sadece 11,9 milyon lirasının öğrencilere aktarıldığı, kalan para ile vakfın faaliyet alanına uymayan milyonlarca liralık kedi-köpek maması ile 4 adet sıfır kilometre araç alındığı kaydedildi.

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (BOLSEV) mali hareketlerini inceleyen MASAK uzmanları, vakıf ve bağlı şirketinin 2024-2025 yılları arasında toplam 116 milyon 800 bin TL gelir elde ettiğini saptadı. Kayıtlara göre, öğrencilere burs sağlama amacıyla elde edilen bu gelirin sadece 11 milyon 900 bin lirası eğitim yardımlarına yönlendirilirken, geri kalan yüksek tutarların sokak hayvanları için mama alımında kullanıldığı belirlendi.

MAMA TİCARETİNİN 'DİKKAT ÇEKİCİ' OLDUĞU VURGULANDI

MASAK raporunda, BOLSEV üzerinden Manisa merkezli 'Hermos Gıda' isimli şirkete 6 milyon 834 bin 310 TL para transferi gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı. 2025 yılı içerisinde 10 milyon TL'nin üzerinde kedi ve köpek maması alımı yapıldığı, ancak bu işlemlerin ardından 5 milyon liralık iade faturası düzenlendiği tespit edildi. Raporda, söz konusu yüksek meblağlı alım-iade trafiğinin ve şirketin faaliyet alanıyla ilgisi olmayan mama ticaretinin 'dikkat çekici' olduğu vurgulandı.

DEĞERİ 11 MİLYONU AŞAN 4 SIFIR ARAÇ ALINMIŞ

İncelemede, BOLSEV'in mama ticareti yaptığı şirketin vergi kaçakçılığı suçundan istihbari bilgi paylaşılan firmalar arasında yer aldığı ve şirket ortaklarından Yılmaz Akın'ın CHP İzmir Güzelbahçe ilçe teşkilatına üye olduğu belirtildi. Ayrıca vakfın, 2025 yılı içinde kendi üzerine kayıtlı bulunan ve toplam değeri 11 milyon 300 bin TL'yi aşan 4 adet sıfır kilometre araç satın aldığı ortaya çıktı.

TANJU ÖZCAN'IN OĞLU CAN ÖZCAN'IN HESAP HAREKETLERİ DE İNCELENDİ

Soruşturma dosyasına giren MASAK kayıtlarında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın oğlu Can Özcan'ın hesap hareketleri de incelendi. Öğrenci olmasına rağmen bir yıl süren ticari hayatında yüksek bir finansal işlem hacmine ulaşan Can Özcan'ın, sadece babasına ve babasının sahibi olduğu şirkete yönelik ticaret yaptığı belirlendi. Kayıtlara göre Can Özcan, 2022 yılında 293 bin lira zarar beyan ederek ticari faaliyetlerini sonlandırdı. Ancak zarar bildirmesine rağmen, toplam değeri 7 milyon 300 bin TL'yi bulan iki adet gayrimenkul ile iki adet sıfır kilometre araç satın aldığı tespit edildi.

Raporda Can Özcan'ın durumuyla ilgili olarak, "Şahsın yaşı ve geçmiş çalışma hayatı ile mali ve mesleki profili dikkate alındığında, gerçekleştirdiği finansal işlemler ile mali ve mesleki profili arasında uyumsuzluk bulunduğu anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.