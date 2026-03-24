İran resmen duyurdu! İşte Ali Laricani'nin yerine gelen isim

İran'da Ali Laricani'nin ölümüyle boşalan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'ne eski Devrim Muhafızları komutanlarından Muhammed Bakır Zülkadir getirildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş 25’inci gününe girerken, bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. İran’da öldürülen isimlerin arasına geçtiğimiz gün Ali Laricani de katılmıştı. İran’ın köklü ve dini etkisi yüksek ailelerinden birine mensup olan Ali Laricani için "gölge lider" tanımı yapılıyordu.

Tahran yönetimi, üst düzey güvenlik koltuğunu boş bırakmadı. İran, Laricani’nin yerine Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği görevine Muhammed Bakır Zülkadir’i getirdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Zülkadir'in, İran Lideri Mücteba Hamaney'in onayıyla Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri olarak atandığını duyurdu.

Muhammed Bakır Zülkadir hakkında

İran'da 1979'daki devrimin ardından Devrim Muhafızları'na katılan Zülkadir, İran-Irak Savaşı döneminde Ramazan Karargahı'nın komutanı olarak görev yaptı.

1997-2005 yıllarında Devrim Muhafızları Genel Komutan Vekili olan Zülkadir, 2005-2007 yıllarında eski Cumhurbaşkanlarından Mahmud Ahmedinejad döneminde İçişleri Bakan Yardımcılığı ve 2010-2021 yıllarında da Yargı Erki Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.