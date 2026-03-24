Hizbullah: İsrail ordusuna ve İsrail'in kuzeyine saldırılar düzenledik

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü duyurdu.

Abone ol

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait noktalara ve askerlere 20'den fazla saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Kavzah beldesinde İsrail askerleri ve askeri araçlarının defalarca hedef alındığı, Alma eş-Şaab, Marun er-Ras beldeleri ve Blat bölgesinde ise roket ve topçu atışlarıyla İsrail birliklerine saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

İsrail’in kuzeyinde ise Krayot'ta bulunan Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri Kompleksi ile Migdal Tefen Radar İstasyonu'nun hedef alındığı; Nehariye, Sasa, Kiryat Şimona ve Hagoshrim yerleşimlerine de roket ve dronlarla saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ayrıca, Lübnan-İsrail sınırındaki Fatima Kapısı Sınır Kapısı'nda toplanan İsrail askerlerinin de roket saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güney ve doğu kesimlerini hedef alan hava saldırıları ile güneydeki kara saldırıları sürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında en az 1039 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 876 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyon 162 bin 237 olduğunu açıklamıştı.