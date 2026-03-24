İsrailli Bakan, Netanyahu'nun affı için Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup sundu

İsrail Miras Bakanı Amichai Eliyahu, Netanyahu'nun yolsuzluk davasından affı için Adalet Bakanlığı'nın görüşü ve tavsiye mektubunu Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sundu.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Adalet Bakanı Yariv Levin, Bakan Eliyahu'yu bakanlığa bağlı Af Dairesi'nin görüşünü destekleyen belgeleri ve tavsiye mektubunu Cumhurbaşkanı Herzog'a sunmakla yetkilendirdi.

Eliyahu'nun Herzog’a sunduğu Af Dairesi’nin görüşü, ilgili belgeler ve tavsiye mektubunun Cumhurbaşkanlığı'nın hukuk danışmaları tarafından inceleneceği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Af talebine ilişkin materyalleri aldık ve inceleyeceğiz. Kararı etkileme girişimlerinin hiçbir etkisi olmayacak. Cumhurbaşkanı kanuna, vicdanının emrettiği kurallara ve ülkenin iyiliğine göre hareket edecektir." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu, suçunu itiraf etmeksizin af talebinde bulunuyor

Başbakan Netanyahu, suçunu itiraf ve siyasi hayatını sona erdirme niyetini beyan etmeksizin, kasım ayında Cumhurbaşkanı Herzog’dan af talebinde bulunmuştu.

Netanyahu af talebine ilişkin mektubunda, "yasal bir dayanağı olmadığını” öne sürerek hakkındaki yolsuzluk davasının düşürülmesini talep ediyor.

Haaretz gazetesi, İsrail’de af talebinin mahkumiyet cezasına çarptırılan şahıslarca yapılabildiğine dikkat çekiyor.

Ancak Netanyahu'nun avukatları, Başbakanın yolsuzluk davasında henüz mahkumiyet almamış olmasına rağmen Herzog'un af yetkisine sahip olduğunu savunuyor.

