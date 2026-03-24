Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki projesine uluslararası finansman ödülü

Cengiz Enerji'nin grup şirketi Cenergo tarafından finansman kapanışı başarıyla tamamlanan ve Özbekistan'daki en büyük enerji projelerinden biri olan Cizzak Doğalgaz Kombine Çevrim Santraline uluslararası finansman ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Cizzak kentinde yer alan 550 megavat kapasiteli Kombine Çevrim Gaz Türbini Santrali, ülkenin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlarken aynı zamanda enerji dönüşümü hedefleri açısından da önemli rol üstlenecek.

Cizzak Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin finansmanı, altyapı finansmanı sektöründe faaliyet gösteren uluslararası şirket Proximo tarafından 2025'in "Asya - Pasifik Enerji" işlemi olarak seçilerek ödüllendirildi.

Yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanan projenin finansmanı, DZ BANK ve DenizBank AG tarafından sağlanan ve Euler Hermes'in ihracat kredi sigortası (ECA cover) kapsamında güvence altına alınan 164,25 milyon avro tutarındaki uzun vadeli yatırım kredisiyle sağlanıyor.

Sürdürülebilirlik ve uluslararası finansman standartları açısından da güçlü yapıya sahip olan santral, Equator Principles Association tarafından belirlenen Equator Principles, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü) Common Approaches ve International Finance Corporation (IFC) Performance Standards ile tam uyumlu şekilde geliştirildi.

Ayrıca Avrupa Birliği Taksonomisi'nin "Minimum Safeguards" ve "Do No Significant Harm" kriterlerini karşılayan proje, International Capital Market Association tarafından belirlenen Green Bond Principles kapsamında "Yeşil Dönüşümü Etkinleştiren Proje" (Green Enabling Project) olarak tanınıyor. Projenin finansmanı 12 yıl vadeli olup, santralin devreye alınmasının ardından 10 yıllık geri ödeme planı öngörülüyor.

Bu yapı, uzun vadeli altyapı yatırımlarının finansman döngüsüyle uyumlu bir model sunarak projenin bankalar açısından finansal sürdürülebilirliğini güçlendiriyor.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Danışmanı Arzu Özgiray, Proximo ödüllerinin proje ve altyapı finansmanı sektöründe yılın en başarılı işlemlerini seçen saygın ödüllerden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ödül değerlendirmeleri genellikle işlemin finansal yapısı, yenilikçi yönleri ve piyasaya etkisi gibi kriterlere göre yapılıyor. Bu nedenle sektörde önemli bir referans olarak görülüyor. Cizzak Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali projemiz, finansal yapısıyla olduğu kadar teknoloji ve sürdürülebilirlik açısından da öncü bir proje oldu. Santralimiz, yüksek verimli gaz türbinleriyle çalışarak enerji üretiminde maksimum verimlilik sağlarken, ileride gerekli yatırımlar tamamlandığında yüzde 50 hidrojen kullanımına hazır olacak altyapısıyla geleceğin enerji sistemlerine uyum gösterecek. Santral, verimli üretimle Özbekistan'ın enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesini destekleyecek ve ülkenin uzun vadeli enerji dönüşümüne somut katkı sunacak. Öte yandan Cengiz Holding'in tüm grup şirketleri ve iştiraklerinde olduğu gibi daha proje aşamasından başlayarak istihdam yerel halktan sağlanarak bölgesel kalkınmayı destekleyecek bir ekonomik değer de üretiliyor. Finansman sürecinin başarıyla tamamlanması, uluslararası kredi kuruluşlarının güvenini ve yapılandırılmış ihracat kredisi uzmanlığını ortaya koyuyor. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum."