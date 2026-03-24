Elektrik tüketiminin en yoğun olduğu saat açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün ülke genelinde 962 bin 690 megavatsaat elektrik üretilerek tüketim talebi fazlasıyla karşılandı. Bahar aylarının etkisiyle barajlı hidroelektrik santralleri, toplam üretimin yaklaşık üçte birini tek başına üstlenerek enerji sepetinin lideri oldu.

Türkiye’nin enerji arz güvenliği, yerli ve yenilenebilir kaynakların güçlü performansıyla istikrarlı seyrini sürdürüyor. TEİAŞ tarafından paylaşılan günlük işletme raporuna göre, dün Türkiye genelinde elektrik tüketimi 954 bin 568 megavatsaat olarak gerçekleşirken; üretim, tüketimi yaklaşık 8 bin megavatsaat aşarak 962 bin 690 megavatsaat seviyesine ulaştı.

TÜKETİMDE "ÖĞLE" ZİRVESİ, "SABAH" SESSİZLİĞİ

Günlük elektrik talebinin seyri, sanayi üretiminin ve sosyal hayatın ritmini bir kez daha ortaya koydu:

Pik Nokta: En yüksek tüketim, iş mesaisinin en yoğun olduğu saat 12.00’de 47 bin 6 megavatsaat ile kaydedildi.

Dip Nokta: Talebin en düşük olduğu zaman dilimi ise sabaha karşı 05.00’te 28 bin 352 megavatsaat olarak ölçüldü.

ENERJİ SEPETİNDE "SU"YUN AĞIRLIĞI ARTIYOR

Dünkü üretim verileri, mevsimsel yağışlar ve baraj doluluk oranlarının enerji üretimine pozitif yansıdığını gösterdi. Barajlı hidroelektrik santralleri, toplam üretimde yüzde 30,4 pay alarak ilk sırada yer aldı.

Üretim Kaynaklarının Dağılımı:

Barajlı Hidroelektrik: %30,4

İthal Kömür: %13,5

Akarsu Santralleri: %11,3

Türkiye’nin temiz enerji vizyonu çerçevesinde, barajlı ve akarsu tipi hidroelektrik santrallerinin toplam payı dünkü verilerde yüzde 40’ın üzerine çıkarak fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaldığı bir gün olarak kayıtlara geçti.

ENERJİ TİCARETİ: TÜRKİYE NET İHRACATÇI KONUMDA

Dünkü enerji alışverişi verileri, Türkiye’nin bölgesel bir enerji merkezi olma hedefiyle örtüşen rakamlar sundu. Türkiye dün komşu ülkelerle yaptığı ticarette "net ihracatçı" pozisyonunu korudu:

İhracat: 12 bin 229 megavatsaat

İthalat: 4 bin 8 megavatsaat