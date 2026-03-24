Elektrik tüketiminin en yoğun olduğu saat açıklandı

Elektrik tüketiminin en yoğun olduğu saat açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün ülke genelinde 962 bin 690 megavatsaat elektrik üretilerek tüketim talebi fazlasıyla karşılandı. Bahar aylarının etkisiyle barajlı hidroelektrik santralleri, toplam üretimin yaklaşık üçte birini tek başına üstlenerek enerji sepetinin lideri oldu.

Türkiye’nin enerji arz güvenliği, yerli ve yenilenebilir kaynakların güçlü performansıyla istikrarlı seyrini sürdürüyor. TEİAŞ tarafından paylaşılan günlük işletme raporuna göre, dün Türkiye genelinde elektrik tüketimi 954 bin 568 megavatsaat olarak gerçekleşirken; üretim, tüketimi yaklaşık 8 bin megavatsaat aşarak 962 bin 690 megavatsaat seviyesine ulaştı.

TÜKETİMDE "ÖĞLE" ZİRVESİ, "SABAH" SESSİZLİĞİ

Günlük elektrik talebinin seyri, sanayi üretiminin ve sosyal hayatın ritmini bir kez daha ortaya koydu:

Pik Nokta: En yüksek tüketim, iş mesaisinin en yoğun olduğu saat 12.00’de 47 bin 6 megavatsaat ile kaydedildi.

Dip Nokta: Talebin en düşük olduğu zaman dilimi ise sabaha karşı 05.00’te 28 bin 352 megavatsaat olarak ölçüldü.

ENERJİ SEPETİNDE "SU"YUN AĞIRLIĞI ARTIYOR

Dünkü üretim verileri, mevsimsel yağışlar ve baraj doluluk oranlarının enerji üretimine pozitif yansıdığını gösterdi. Barajlı hidroelektrik santralleri, toplam üretimde yüzde 30,4 pay alarak ilk sırada yer aldı.

Üretim Kaynaklarının Dağılımı:

Barajlı Hidroelektrik: %30,4

İthal Kömür: %13,5

Akarsu Santralleri: %11,3

Türkiye’nin temiz enerji vizyonu çerçevesinde, barajlı ve akarsu tipi hidroelektrik santrallerinin toplam payı dünkü verilerde yüzde 40’ın üzerine çıkarak fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaldığı bir gün olarak kayıtlara geçti.

ENERJİ TİCARETİ: TÜRKİYE NET İHRACATÇI KONUMDA

Dünkü enerji alışverişi verileri, Türkiye’nin bölgesel bir enerji merkezi olma hedefiyle örtüşen rakamlar sundu. Türkiye dün komşu ülkelerle yaptığı ticarette "net ihracatçı" pozisyonunu korudu:

İhracat: 12 bin 229 megavatsaat
İthalat: 4 bin 8 megavatsaat

ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş açıklama! "Çözüm bulacağız"
TFF'den olası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için flaş açıklama! "Çözüm bulacağız"
Rusya: Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Pesçanoye yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya: Ukrayna'da Harkiv bölgesinde Pesçanoye yerleşim birimini ele geçirdik
Kuyumcu dükkanının camına asılan yazı sosyal medyada patladı: ''Vallahi billahi tillahi...''
Kuyumcu dükkanının camına asılan yazı sosyal medyada patladı: ''Vallahi billahi tillahi...''
Lübnan, İranlı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti
Lübnan, İranlı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti
Ayrılıp parti kurmuştu! Geri döndü, CHP'ye sürpriz katılım
Ayrılıp parti kurmuştu! Geri döndü, CHP'ye sürpriz katılım
İsrail Lübnan'ın güneyini gözüne kestirdi o köprü tamamen yıkıldı
İsrail Lübnan'ın güneyini gözüne kestirdi o köprü tamamen yıkıldı
Bir ülke şokta! Büyükelçiliği bastı, diplomatları tehdit etti
Bir ülke şokta! Büyükelçiliği bastı, diplomatları tehdit etti
Ağrı'dan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu!
Ağrı'dan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu!
İsrailli Bakan, Netanyahu'nun affı için Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup sundu
İsrailli Bakan, Netanyahu'nun affı için Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup sundu
Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki projesine uluslararası finansman ödülü
Cengiz Enerji'nin Özbekistan'daki projesine uluslararası finansman ödülü
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı
DMM'den Türkiye'de gübre krizi yaşandığı iddiasıyla ilgili açıklama
DMM'den Türkiye'de gübre krizi yaşandığı iddiasıyla ilgili açıklama